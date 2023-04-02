İftar sofralarının başköşesinde yer alıyor

Doyuruculuğu ve besleyiciliğinin yanı sıra Ramazan ayına özgü olması dolayısıyla ayrı bir önemi olan hurmaya vatandaşlar bu yıl da yoğun ilgi gösteriyor. Geçen yıla oranla fiyatı iki katına çıkan hurma çeşidine göre bu yıl, 40 ila 200 lira arasında tezgahlarda yerini alıyor.

Yozgat'ta uzun yıllar aktarlık işiyle uğraşan Murat Ursavaş, hurma fiyatının geçen yıla oranla yaklaşık 2 kat arttığını söyledi. Fiyatların artışına rağmen hurmaya olan ilginin bu yıl da yüksek olduğunu söyleyen Ursavaş, “Hurma Ramazan ayının vazgeçilmez lezzetlerinden her çeşit ürünlerimiz mevcut. 40 liradan başlıyor, 170 liraya kadar fiyatı artıyor. Vatandaşların talebi hurmaya bu yıl da yine fazla. Bu yıl Kudüs hurması çok ilgi görüyor. Onun da kilogramı 170 liradan satılıyor. Geçen yıl hurma fiyatları 25 liradan başlayıp 120 liraya kadar çıkıyordu. Bu yıl ortalama yüzde 90, hurma fiyatları 2’ye katladı.” dedi.

Ursavaş, hurmanın tokluk hissi ve besleyici özelliğinin yanı sıra sağlık açısından da birçok derde şifa olduğu için vatandaşlar tarafından ilgi gördüğünü söyledi. Haber Merkezi