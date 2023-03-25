İftar çadırına yoğun ilgi

Yozgat Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan "Gönül Sofrası" iftar çadırı, Ramazan ayının ilk gününde büyük ilgi gördü.

Ramazan ayının ilk gününde iftar çadırında vatandaşlarla aynı sofrayı paylaşan Başkan Köse, iftar çadırında iftarını yapan vatandaşlarla selamlaşarak, hayırlı ramazanlar diledi.

Ramazan ayına bir kez daha kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Köse, “Ramazan ayı, tutulan orucuyla, akşamları iftarıyla, verilen fitre ve zekâtıyla ibadetlerle dolu bir aydır.

Birlik, beraberlik ve kardeşlik ayı olan Ramazan-ı Şerife ulaşmanın mutluluğunu tüm hemşerilerimiz ve İslam alemi olarak yaşıyoruz. Rabbim “Ümmeti Muhammedi” bu güzel ayı layıkıyla yaşayanlardan eylesin ve bizleri Mübarek Ramazan Bayramı’na birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde ulaştırsın inşallah. Ramazan ayı boyunca iftar çadırımızda her akşam verilecek olan iftar yemeğine tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz.” dedi. »Haber Merkezi