İcazet belgeleri verildi

Hafızları makamında ağırlayan İl Müftüsü Ali Gülden, hafızlık icazet belgelerini takdim etti.

Hafızları tebrik eden Gülden, "Hayatınızın bundan sonraki dönemini Kur'an-ı Kerim'in ışığında yaşamınızı tavsiye ediyorum. Kur'an-ı Kerim'in örnekliğini hem kendi hayatlarınıza hem de yaşadığınız topluma yansıtmanız gerekir. Kıymetli ailelerinize ve sizlerin hafızlık eğitiminde katkısı olan kurs yöneticileriniz başta olmak üzere öğretici hocalarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi