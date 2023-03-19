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İcazet belgeleri verildi

Yozgat Müftülüğüne bağlı Bölge Yatılı Kız Kur'an Kursu'nda hafızlık eğitimini tamamlayan 7 öğrenci Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan hafızlık tespit sınavında başarı göstererek hafızlık icazet belgelerini almaya hak kazandı. 

19 Mart 2023 Pazar 02:43
İcazet belgeleri verildi

Hafızları makamında ağırlayan İl Müftüsü Ali Gülden, hafızlık icazet belgelerini takdim etti.
Hafızları tebrik eden Gülden, "Hayatınızın bundan sonraki dönemini Kur'an-ı Kerim'in ışığında yaşamınızı tavsiye ediyorum. Kur'an-ı Kerim'in örnekliğini hem kendi hayatlarınıza hem de yaşadığınız topluma yansıtmanız gerekir. Kıymetli ailelerinize ve sizlerin hafızlık eğitiminde katkısı olan kurs yöneticileriniz başta olmak üzere öğretici hocalarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi

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İcazet Belgeleri Verildi
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