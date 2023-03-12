İbadete açıldı

Akdağmadeni Belediyesinden gerekli tüm plan ve proje çalışmaları yapılarak destek verilen, Kıble Cami Derneği ve hayırsever vatandaşlar tarafından Yeşiltepe Mahallesinde 2021 yılında yapımına başlanan ''Sadullah Efendi Kıble Camii'' tamamlanarak dualarla ibadete açıldı.Toplamda 520 metre kare kapalı alan, abdesthane, Kur’an Kursu ve mahfil katı olmak üzere 3 kattan oluşan caminin açılış programına Belediye Başkanı Nezih Yalçın, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, MHP İlçe Başkanı Adem Alıç, AK Parti İlçe Başkanı Adem Darımla, Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri, Yozgat İl Dernekler Müdürü Hakkı Yurtlu, İlçe Müftüsü Abdullah Çolak ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış programında bir konuşma gerçekleştiren Belediye Başkanı Nezih Yalçın, ''2 yıl gibi kısa bir sürede Cenab-ı Hakk bu güzel eseri tamamlayıp nihayete erdirmeyi bizlere nasip etti. ‘Allah’ın mescitlerini ancak Allah’a ve ahiret gününü iman eden, namazını kılan, zekatını veren ve Allahtan başkasından korkmayanlar imar eder’ Ayet-i Celilesinin müjdesine nail olmayı bizlere nasiplenen Mevla’ya şükürler olsun. Cami yaptırma derneği, mahalle muhtarlığımız ve en başından beri emek veren kıymetli vatandaşlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da alnımızın secdeye, gönlümüzün huzura erdiği, cem olduğumuz, müminlerin kardeş olduğu düsturunu en güzel şekilde idrak ettiğimiz ortamlar bu camilerimiz olacak. Camiler yapmak elbette önemli, lakin en önemli olan ise gönüller yapmak, nesiller inşa etmek, toplumları imar ve ihya etmektir. Kur’an Kursumuzun Kur’an bülbülleriyle buluştuğu, cemaatimizin camiyi dolup taşırdığı günleri de göreceğiz inşallah. Bu dua ve temennilerle yapımı tamamlanarak Cuma gününde açılışını yaptığımız 'Sadullah Efendi Kıble Cami'’nin hayırlı ve mübarek olmasını, diğer yapılacak eserlerinde inşallah aynı hızda ve aynı salih niyetle tamamlanması temenni ediyorum. Bugün burada açılışa katılarak dua eden tüm vatandaşlarıma da teşekkür ediyor saygılarımı sunuyorum.'' dedi.

Yapılan konuşmaların ardından caminin yapım sürecinde her türlü desteği veren Başkan Yalçın’a teşekkür plaketi takdim edildi. »Haber Merkezi