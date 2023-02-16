“Huzurla dönüyoruz”

Kahramanmaraş merkezli 10 ili vuran 7.7 ve 7.6'lık depremlerden sonra Belediye Başkanı Yusuf Büyük deprem bölgesine gitti.

Hatay ili Hassa ilçesine giden Başkan Büyük, belde toplanan yardım malzemelerini kendi elleriyle depremzedelere dağıttı.

Toplanan yardım malzemelerini depremzedelere ulaştırmanın huzuru ile dönüş yoluna çıktıklarını belirten Büyük, “Aktepe mahallesi, Mazmanlı mahallesi, Yuvalı mahallesi ve Hacıhasanlı mezrasına Ovakent kasabamızdan hayırsever kardeşlerimizin verdiği yardımları ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştırmanın huzuru ile dönüş yoluna çıktık. Özellikle desteklerini esirgemeyen Hassalı kıymetli hocam Mustafa Balin ve Ahmet dede abimizin olmak üzere bizlere eşlik eden Ali Yorulmaz abiye, Kadir Koçak, Murat Aksoy, İzzet Tanrıkulu, İbrahim Büyük ve Salim Çeliker kardeşlerime bu hayır kervanın toplanmasına maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen Musa Demir, Hacı Ali Erdişli ve Bekir Doğan abilerime de teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Biriniz bin olsun.” dedi. »Haber Merkezi