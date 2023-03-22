Huzur ve güvenlik toplantısı

Kaymakamı Fatih Topuz başkanlığında düzenlenen toplantıya Belediye Başkanı Nezih Yalçın, İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Hasan Basri Akyazı, Belde belediye başkanları, kurum amirleri ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

Toplantıda ilçede seçim güvenliği ile ilgili alınacak önlemler gözden geçirildi.

Toplantı sonrası bir açıklama yapan Kaymakam Topuz, “Bildiğiniz üzere 14 Mayıs 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri yapılacaktır. Seçimlerde alınacak tedbirlerin yanı sıra halkımızın huzur ve güven içerisinde oy kullanmalarını sağlamak amacıyla yapılacak olan çalışmalar görüşülerek son değerlendirmeler yapıldı. Toplantımızda ayrıca seçimlerin huzurlu bir ortamda geçmesi için bizler kadar özellikle siyasi partilerimize de çok büyük görev düştüğünü yetkililere ilettik. Yapılacak olan seçimlerin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, bu seçimlerin karşılıklı sevgi ve hoşgörü çerçevesinde yapılması temenni ediyorum.” dedi. »Haber Merkezi