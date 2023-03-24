Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Başkan Yalçın, “İmam-ı Rabbani Hazretlerinin Mektubatında: “Ramazan-ı şerif ayında yapılan nafile namaz, zikir, sadaka ve bütün nafile ibadetlere verilen sevap, başka aylarda yapılan farzlar gibidir. Bu ayda yapılan bir farz, başka aylarda yapılan yetmiş farz gibidir. Bu ayda, bir oruçluya iftar verenin günahları affolur, Cehennemden azad olur.” buyurduğu gibi Ramazan-ı Şerifte halis bir niyet ile tüm mübah ameller dahi ibadet hükmüne geçer. 6 Şubat’ta yaşanan asrın felaketinde yaklaşık 50 bin insanımızı kaybettik, binlerce yaralımız var, milyonlarca vatandaşımız evsiz kaldı. Ramazan-ı Şerifin hikmetini bizzat yaşayarak idrak edecek, bereketini yakınen hissedeceğiz. Bu mübarek ayın gerektirdiği paylaşmaya, ikramda bulunmaya her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Ümmet olmanın gereği kardeş olmak ise, bir birinin derdiyle dertlenmek ise biz kardeşlerimizin dertlerini derdimiz bilecek, kederlerine ortak olacağız. Rahman ve Rahîm olan Allah’tan niyazımız, başta Peygamber Efendimiz olmak üzere 124 bin enbiya, milyonlarca asfiya, şüheda ve arifîn hürmetine Ramazan-ı Şerifte yaptığımız dualarımızı kabul, ibadetlerimizi makbul eylesin. Milletimizi, Alem-i İslamı ve tüm insanlığı her türlü afet ve musibetlerden muhafaza eylesin. Bizi ramazana eriştirdiği gibi heybesi dolu, gönlü mutmain bir şekilde bayrama da eriştirsin. Bu dua ve temennilerle başta ilçe halkımız olmak üzere, milletimizin ve tüm Alem-i İslamın Ramazan-ı Şerifini tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi