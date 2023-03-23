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‘Hoş geldin Ya Şehri Ramazan’

Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, ramazan ayı dolayısıyla bir açıklama yaptı.

23 Mart 2023 Perşembe 02:00
‘Hoş geldin Ya Şehri Ramazan’

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Başkan Ferhat Yılmaz; “ Bir olmak, birlik olmak, birlikte olabilmektir. "Komşusu açken tok yatan bizden değildir." diyen Fahr-i Alem efendimizin sözleri, her daim Anadolu insanının irfanında yol gösterici, vicdanında ise insan onurunun özü olarak bizleri bir arada tutmuş ve hiç şüphesiz ki bir arada tutmaya da devam edecektir. Aynı fikri ve insani düşüncelerle hareket edecek olan feraset sahibi Anadolu insanı, paylaşmanın ve kardeşliğin ayı olan mübarek Ramazan-ı Şerif ayında da kardeşlerinin sofrasına aş, hanelerine huzur olmaya devam edecektir. Her zaman olduğu gibi bu yılda ihtiyaç sahibi bir kardeşinin sofrasına aş, hanesindeki mutluluğa vesile olacağından emin olduğum Anadolu insanın Ramazan-ı Şerif ayının mübarek olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyor, Ramazan-ı Şerif ayımızın Âlem-i İslam'a, ülkemize ve necip milletimize, huzur, sağlık ve bereket getirmesini diliyorum.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Hoş Geldin Ya Şehri Ramazan
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