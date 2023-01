Hizmetlerini anlattı

2019 yılında başkanlık görevine başladığını belirten Başkan Ünal, “Tüm Dünya’da ve Ülkemizde birçok olumsuzlukları beraberinde getirdi ve bunların en başında Çin’in Wuhan Kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının getirdiği olumsuzluklar içerisinde değişen, dönüşen ve kurulmaya başlayan yeni Dünya Sistemini ardından ekonomik zorluklar ve dünyayı tehdit eden kuraklık bunları hepimiz sizlerle birlikte yaşayarak takip ettik. Türkiye’de de ilk virüs vakası 11 Mart 2020 tarihinde görüldü ve tüm illerde ilçelerimizde, kasaba ve köylerimizde varlığını kısa sürede hissettirdi. Bunun yanı sıra Dünya’daki salgının yayılma hızına baktığımızda alınan tedbirlerle adete gelişmiş denilen devletlerin dahi övgüsüne mazhar olmuş Türkiye bir ciddiyet ile kontrol altına almaya çalışılıyor. Tabi bu salgının Dünya’da olduğu gibi Türkiye’de de ciddi bir ekonomik kriz oluşturduğu yine alınan tedbirlerle Dünya’da hissedilen olumsuz hava vatandaşlarımızın hissetmemeleri ve yaşam şartlarının iyileştirilmesi için çalışmalara mümkün olduğunca devam edildi. Bu süreçte de biz belediye başkanınız olarak kasabamıza elimizden geldiği kadar gönül belediyeciliği kapsamında birlik ve beraberlik içerisinde hizmet etmeye çalıştık. Çünkü sizlerin destekleri ile iyi ya da kötü oy veren veya vermeyen küskünlükleri ve dalgınlıkların olmadığı kinciliğin ve ayrımcılığın ortadan tamamen kaldırıldığı herkes bizim hemşerimiz, akrabamız, komşumuz, hani derler ya kendisinin hatırı olmasa bile bu güzel topraklarda onları yetiştiren çoğunun kabristanda olduğu ebelerimizin dedelerimizin anne ve babalarının hatırı için biz şahsımıza yakışanı yapacağız dedik ve göreve geldiğimiz andan itibaren yapmaya başladık devam da ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

“HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Yeni adım attığımız bu günlerde sizlerle birlikte dualarınız ile büyük bir çalışma aşkıyla kasabamıza hizmet etmeye devam edeceğiz; geçmişimizden tutun ki geleceğe ilham alarak enerjimiz ilk gün olduğu gibi dolu dolu büyük bir heyecanla hemşerilerimize hizmet etmeyi kendimize şiar edindik. Neden mi Hz. Mevlana’nın ifadesiyle “Ne kadar söz varsa düne ait, dünle beraber gitti cancağızım, bugün yeni şeyler söylemek lazım.” Bu düsturla 2019 yılında devraldığımız günden itibaren yapılan çalışmaları, atılan adımları sizlerle her an her daim paylaştık. Bu yıl da inşallah sizlerin duası ve bizlerin gönüllere taht kuran ve azimli, gayretli çalışmasıyla çok güzel gelişmeler olacağına inanın inancımız tamdır.” dedi.

SUSUZLUK SORUNU ÇÖZÜLDÜ

Kasabanın su sıkıntısının çözüldüğünü ifade eden Ünal, “Öncelikle kasabamızın 10 yıldır kanayan yarası olan adete bir dağ köylerini andıran ve pınar da bidonlarla su sırası bekleyen tarladan çalışmadan geldiğinde günlük yaşamını bırak duşunu dahi alamayan düğününde bayramında cenazesinde mevlidinde susuz kalan, hemşehrilerimi çok şükür attığımız adımlarla ve çalışmalarla yaklaşık 4 yıldır mücadelemizle takibimizle susuzluk yaşatmadık. En kurak günlerimizin yaşandığı bu yıllar da susuzluğu kökünden çözdük. Ayrıca 43 yıllık bir belediye olmasına rağmen yaşadığımız 21.yüzyılda dereden köprü olmadığı için kepçe ile öğrenci taşıyan bir belediye vardı çok şükür göreve geldiğimiz gün den itibaren Yamaç Pınarına köprümüzü yaptık ve kısa zamanda taş döşeme işlemini başlanacak. Kasabamızın ortasından geçen dere ıslahı kenar telleri ile birlikte çevre sini tamamen yaklaşık 2 kilometre yaparak kasabamızı ve mezarlıkları gün yüzüne çıkartarak kirli ve kokudan kötü görüntüden kurtardık ve yaptık. Bunun yanı sıra yaptığımız bakım onarım ve boruların değişimi yapılan çalışmalarla 10 yıldır akmayan kasabamız sakinlerinin hayvancılık la uğraşması neticesinde hayvanlarını dahi sulama sıkıntısı çeken hemşehrilerimizi büyük bir çileden kurtararak suya kavuşturduk Mecid Pınarı, Osman Efendi Çeşmesi, Yazının Pınar ve bakımını yaptığımız diğer çeşmeler çok şükür hepsini akıttık daha 10 dakika dahi susuzluk yaşamadık çok şükür.” şeklinde konuştu.

HİZMETE AÇTIK

Seçim beyannamesinde vermiş olduğu sözleri tuttuğunu dile getiren Ünal, “Seçim beyan namemizde söz verdiğimiz gibi halkımıza sıcak ekmek yedireceğimizi beyan etmiştik ve fırınımızı hizmete açarak sıcak ekmeği yedirdik ve yedirmeye devam edeceğiz.” dedi.

YOLLAR YAPILIYOR

Yol sıkıntısının çözüldüğünü söyleyen Ünal, “Yıllardır yapılamayan yapılsa dahi dozeri greyderi bırak kepçe dahi bulup yolunu yaptıramayan kendi imkanları ile iş makinası kiralayan bir durumdan belediyeden çok şükür greyderlerle, kepçelerle, dozerlerle ve en önemlisi de insanına değer veren bir belediyecilik örneğini tarihinde ilk defa bir haftalık kahvaltı erzakını veren ve ormanda halkı ile iç içe olan bir belediyecilik sergileyerek vatandaşımızın gönüllerine taht kuran orman kesimini yaptık. Geldiğimiz günden buyana 4’üncü kez yaptık ve yapıyoruz. Devamlı sıkıntıların ve tehlikelerin olduğu bırakın taksiyi traktörle dahi gidilemeyen yayla yolumuzu güzergahını değiştirerek devamlı traktörlerin sürdüğü o dik rampaları da düşürerek yaklaşık 3,5 kilometre uzunluğunda 12 metre genişliğinde 387 kamyon sıkıştırma ve kumlama hafriyatı ile vatandaşımızın hizmetine sunduk.” ifadelerini kullandı.

EĞİTİME TAM DESTEK

Eğitime destek sağlayan bir belediye olduklarını belirten Ünal, “Öğrencilerimize ve okulumuza tarihinde ilk defa destek çıkarak onların başarısına maddi ve manevi destek sağladık sağlamaya da devam edeceğiz.

Her toplantıda söz verilmesine rağmen yollarca yapılamayan be bir belde belediyesine oldukça külfetli olmasına rağmen yaklaşık 3 bin 500 metrekare alan kilit parke yaptık.” şeklinde konuştu.

“YAPTIK YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Birçok projeyi tamamladıklarını ve yeni projelerinde yapılacağını belirten Ünal, “Kasabamıza inşallah daha yaşanılır küskünlüğün ve kinciliğin ortadan kalkmasıyla beraber gönül belediyeciliği düsturu ile yola devam diyoruz. Bu çalışmalara ilaveten belirlediğimiz ve ileride açıklayacağımız birçok çalışmalarla inşallah Özükavak kasabamız daha güzel olacak. Sizlerle birlikte önceliğimiz sağlık ve huzur içerisinde yeni yılda vatandaşlarımıza hizmet için çalışmaya, kasabamızı güzelleştirmeye devam edeceğiz.” dedi. »Haber Merkezi