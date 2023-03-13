‘Hizmetlerimizi tamamlayacağız’

6 Şubat’ta meydana gelen ve ülkenin en büyük deprem felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremin yaralarının sarılması için Hatay’ın Hassa ilçesinde görev yapan Belediye Başkanı Celal Köse, bir yandan Yozgat’ta devam eden projelerin takibini yaparken, bir yandan da deprem bölgesindeki depremzedelerin yaralarının sarılması ve hayatlarının kolaylaştırılması noktasında kendi ekibiyle bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Depremin ardından Hassa ilçesinde yoğun bir çalışma içerisinde olan Başkan Köse, hafta sonu geldiği Yozgat’ta belediyenin üzerinde durduğu çalışmaları takip ederek ilgili birimlere projelerin tamamlanması noktasında talimatlarda bulundu.

Bir aya kadar ikinci asfalt plentisini hizmete açacaklarını söyleyen Köse, “Pazartesi günü asfalt plentimizi çalıştırdık, ikinci asfalt plentimizin alt yapısını yaptık bir ay içerisinde de ikinci asfalt plentimizi yapacağız. Yani saatte şu anda 120 ton civarında asfalt çıkartıyoruz. Bu rakamı saatte 350 tona çıkaracağız. Bu yıl malum 212 kilometre su ve kanalizasyon işimiz var ya bunu 10’uncu aya kadar bitirmeyi planlıyoruz. İlgili firma, biz de arkasından hemen asfaltlarını serip çıkacağız ki yetiştirmemiz ancak üç veya dört ekiple mümkün olacak. Bir taraftan alt yapı yapılacak, bir taraftan su verilecek, bir taraftan evlere bağlantı yapılacak, bir taraftan da üst yapı yapılacak. Bunun koordinesini ilgili birim müdürlerimizle yaptık. Nasip olursa tüm birim müdürlerimizle hem geçen sürenin değerlendirmesi hem de önümüzdeki bir aylık, üç aylık, sekiz aylık yapacakları iş şeması, iş planda hep birlikte yapacağız. Bu senenin sonunda hem alt yapıyı hem de asfalt işini tamamen bitirme hedefimiz var. Park ve bahçelerimizin üç tane projesi var. Onları ihale aşamasında getirdik.” dedi.

Çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini vurgulayan Başkan Köse, el birliği ile bu yılsonuna kadar hizmetleri tamamlayacaklarının altını çizdi.

Köse, “Sürecimizi iyi götürüyoruz. Tabi ilk zamanki o mali sıkıntıları hibe yöntemleri ile arsa satma yöntemleri ile aştık Allah nasip ederse zaten bu yılki bütçemiz bir 1 milyar 350 milyon. Belki de bu güneş enerjisi ile 150 milyon daha artacak, yani 1,5 milyar gibi bir bütçemiz oluyor bu sene. Sonuçta bir hizmet için geldik hizmetimiz Allah nasip ederse bu sene sonuna kadar da inşallah el birliği ile de bitirmiş olacağız ki şehrimizin kanayan yarasıydı altyapı. Yüzyıllar boyunca hiç el vurulmadan tertemiz borulardan içme suyu içeceğimiz ve enerji maliyetini ve su maliyetleri düşürebileceğiniz bir projeydi asırlık bir proje evladiyelik bir proje.” ifadelerini kullandı.

Büyük altyapı çalışmalarında şuana kadar 50 kilometre su borusu yenileme çalışmasının yapıldığını vurgulayan Başkan Köse, bunların 20 kilometresinin abone bağlantıları olduğunun da altını çizdi.

Köse, “Biz Yozgat’ta bir hamle başlattık. Keşke önceki yıl başlasaydı şimdi bitme noktasına gelmişti. Şuan çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Müteahhit ile görüştük, şimdi üç ekibimiz çalışıyor, önümüzdeki hafta sonuna doğru bunu 10 ekibe çıkartıp devam edeceğiz. Biz 9’uncu ayın sonuna bu işi bitirmeyi planlıyoruz. 9’uncu, 10’uncu, 11’inci ay olur ama bu sene sonuna kadar inşallah alt yapımızı bitireceğiz ki hemen üst yapımızı yapalım. Şimdi yaptığımız yerlerde biz alt yapıya yaptıktan sonra üstüne asfaltını, kaldırımlarını ışıklandırmasını yapıp orayı sıfırdan yeniden inşa ediyoruz ki bundan sonra dönüp daha geriye bakmayalım. Hiç olmazsa 10 yıl 15 yıl o cadde öylece kalsın diye büyük mücadele veriyoruz. Hep yeni malzemelerle daha yaşanabilir daha güzel bir şehir inşa etmeye çalışıyoruz.” dedi.

Bu yıl büyük projeleri tamamlayarak hizmete açacaklarını vurgulayan Başkan Köse, “Hal iş merkezi müteahhidi ile de görüştük oda hemen bu hafta sonu işine başlayacak. Oradaki işimizi de kısa süre içerisinde bitirip hemen arkadaşlarımıza da teslim etmek istiyoruz. Gençlik Merkezi İnşaatımız başladı devam ediyoruz. Spor Vadisi’ndeki İnşaatımız devam ediyor, orada bir sıkıntımız yok. Şefkat evi projemize şu anda müteahhidimiz başlamak üzere orada bir sıkıntımız yok. Konaklarımızın ihalesi oldu önümüzdeki hafta inşallah konaklarımızda da faaliyetler başlar. Bilim Merkezi İnşaatımız vardı, yerini ayırdık projeleri bitti yaklaşık 70-75 milyon lira civarında da yatırım maliyetimiz var. Tabi bunun bir kısmını Sanayi Teknoloji Bakanlığı TÜBİTAK üzerinden geçen yıl 18 milyon liraydı. Bunu da muhtemelen iki veya üç katına çıkartacağız ek protokolü, bir kısmını da artık başka kurumlardan hibe yöntemiyle alabilirsek alacağız, yoksa belediye olarak biz üstleneceğiz. Bilim Merkezimizin de ihale dosyasını bu hafta proje etüt müdürlüğümüz ilgili birime iletecek, kamu ihale kurumuna ileteceğiz, bu ayın sonuna doğru muhtemelen de ihalesini yapmış olacağız. Oda geleceğimiz için büyük bir iş.” diye konuştu.

Yozgat’ın vitrini konumundaki Büyük Cami Projesini de bu yılsonuna kadar bitirmeyi planladıklarını vurgulayan Başkan Köse, “Aslında kanayan yaramız Büyük cami çevresi. İhalesini iki yıl önce vermemize ve geçen yıl teslim alacak olmamıza rağmen, Pandemi dönemiydi, fiyat geçişi derken müteahhit firmayla pek çok sıkıntı yaşadık. En son biz şunu talep ettik. Dedi ki bu iş hani cumhurbaşkanlığı seçimine yetişmeyi bırakın yerel seçimlere bile yetişmez ve lütfen bu ihaleyi iptal edin, yeniden bir müteahhide verin, yoksa parasını biz hibe yöntemiyle alalım kendimiz yapalım dedim. İlgili yazışmaları da yaptık bu hafta, önümüzdeki hafta veya ilgili firmayla fesih işlemleri başlayacak, ya tekrar ihale, ya da parasını biz alıp işe biz devam edeceğiz ki hiç olmazsa orada işin yüzde 70’i bitti yüzde 30 kaldı. Onu da bu yıl inşallah bitireceğiz.” şeklinde konuştu. »Haber Merkezi