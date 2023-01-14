Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anket Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
4.984,86
ALTIN
1.159,98
DOLAR
18,79
STERLİN
22,99
EURO
20,37

Hizmetleri paylaştı

Çekerek ilçesine bağlı Özükavak Belediye Başkanı Oğuz Ünal, yapmış olduğu hizmetleri anlattı. 

14 Ocak 2023 Cumartesi 02:00
Hizmetleri paylaştı

Geçmişten bugüne kadar yapmış olduğu faaliyetler ve hizmetler hakkında açıklama yapan Başkan Ünal, “İlk gün ki gibi durmak yok yola devam diyerek hedefimiz olan 2023 yüz yılına ulaştık. 1’inci önceliğimiz, susuzluk sorununa çözüm için Kolları sıvadık ve çok şükür yaklaşık 3 yıldır Özükavak kasabamızda artık bir dakika bile susuzluk yaşatmıyoruz. Harmandan dağdan çalışmadan geldiğinde o yorgunluğun üzerine birde pınarlarda ellerinde helkelerle bidonlarla su sırası olan siz ve kadınlarımız kızlarımız zor günler yaşadı ama artık bu çirkin tablolar son buldu artık internetlere düşecek, CİMERE BİM’ere şikayet konusu olmaktan kasabamızı kurtardık. Şunu unutmayalım ki hiç bir belediye başkanı siz oy verin sizlerden su ücreti almıyorum diyerek devletin amme alacağı üzerinden seçim propagandası yapamaz bu bir suçtur. Kaldı ki yapmış olsa dahi su sayaçlarınızda ki devletimizin amme alacağını kendi cebinden ödeyerek sizlerin su borçlarınızı sayaç üzerinden sıfırladım artık benim dönemimde su borcunuz yok diyerek makbuzlarınızı ellerinize vermesi gerekirdi. Ama sizleri 10 yıl su ücreti almayarak borç batağına sapladı çok şükür biz sizlere yüzde 90 indirim yaparak bu yükten de kurtardık ve gündüz gece musluğunuzu açtığınızda sularınızı akıtıyoruz. 2’nci önceliğimiz, yayla yolumuzu yaparak hem orman yolumuz hem de yayla yolumuz olarak vatandaşımıza yaz kış rahat bir soluk aldırdık. 3’ünçü önceliğimiz, yıllarca orman kesimimizi yapamaz olmuş ve ormanlarımızı batar hale gelmişti. Her ne hikmetse belediye başkanları dağa çıkmaktan korkar olmuş ayak dahi basamamışlardı. İşte biz hem orman kesimimizi her yıl düzenli bir biçimde yaptık hem dozer hem greyder hem de her yıl kahvaltı geleceğimizle vatandaşımızın yanında onlarla beraber o atmosferi sabahın o sisli havasını soluduk. 4’üncü önceliğimiz, mezarlıklarımızın adam boyu ottan bulamazken hatta yıllarca başkasının kabristanını okuduğunu ve dua ettiğini biz mezarlıklarımızın ottan kurtardıktan sonra fark edenler oldu bu da bizleri ziyadesi ile üzmüştü biz sizleri ottan kurtaracağız diye kabristanı ateşe vererek o güzelim çamları ve mezar başlarını yakarak sorun üretmeye çalışmadık. Biz şimdi mezarlıklarımız için hemen çim makinaları alıp her hafta ve her ayın sonunda rutin bakımları temizliklerinin titizlikle takip edildiğini ve artık mezar başları kırılmasın diye başıboş hayvanlardan kurtararak kapı ve tel örgülerini yaptık şimdi pırıl pırıl.” ifadelerine yer verdi. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Hizmetleri PaylaştıçekerekÖzükavak BelediyeOğuz ÜnalCİMEREBİMere2023Hizmet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gönüllü sayısı arttı
Gönüllü sayısı arttı
Gösteriyi lanetledi
Gösteriyi lanetledi
“Hayat pahalılığını marketler çözemez”
“Hayat pahalılığını marketler çözemez”
Bir günde 3 sözleşme
Bir günde 3 sözleşme
35 yıllık emanet
35 yıllık emanet
KADINA EL KAL-KA-MAZ
KADINA EL KAL-KA-MAZ
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim