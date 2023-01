Hizmetleri paylaştı

Geçmişten bugüne kadar yapmış olduğu faaliyetler ve hizmetler hakkında açıklama yapan Başkan Ünal, “İlk gün ki gibi durmak yok yola devam diyerek hedefimiz olan 2023 yüz yılına ulaştık. 1’inci önceliğimiz, susuzluk sorununa çözüm için Kolları sıvadık ve çok şükür yaklaşık 3 yıldır Özükavak kasabamızda artık bir dakika bile susuzluk yaşatmıyoruz. Harmandan dağdan çalışmadan geldiğinde o yorgunluğun üzerine birde pınarlarda ellerinde helkelerle bidonlarla su sırası olan siz ve kadınlarımız kızlarımız zor günler yaşadı ama artık bu çirkin tablolar son buldu artık internetlere düşecek, CİMERE BİM’ere şikayet konusu olmaktan kasabamızı kurtardık. Şunu unutmayalım ki hiç bir belediye başkanı siz oy verin sizlerden su ücreti almıyorum diyerek devletin amme alacağı üzerinden seçim propagandası yapamaz bu bir suçtur. Kaldı ki yapmış olsa dahi su sayaçlarınızda ki devletimizin amme alacağını kendi cebinden ödeyerek sizlerin su borçlarınızı sayaç üzerinden sıfırladım artık benim dönemimde su borcunuz yok diyerek makbuzlarınızı ellerinize vermesi gerekirdi. Ama sizleri 10 yıl su ücreti almayarak borç batağına sapladı çok şükür biz sizlere yüzde 90 indirim yaparak bu yükten de kurtardık ve gündüz gece musluğunuzu açtığınızda sularınızı akıtıyoruz. 2’nci önceliğimiz, yayla yolumuzu yaparak hem orman yolumuz hem de yayla yolumuz olarak vatandaşımıza yaz kış rahat bir soluk aldırdık. 3’ünçü önceliğimiz, yıllarca orman kesimimizi yapamaz olmuş ve ormanlarımızı batar hale gelmişti. Her ne hikmetse belediye başkanları dağa çıkmaktan korkar olmuş ayak dahi basamamışlardı. İşte biz hem orman kesimimizi her yıl düzenli bir biçimde yaptık hem dozer hem greyder hem de her yıl kahvaltı geleceğimizle vatandaşımızın yanında onlarla beraber o atmosferi sabahın o sisli havasını soluduk. 4’üncü önceliğimiz, mezarlıklarımızın adam boyu ottan bulamazken hatta yıllarca başkasının kabristanını okuduğunu ve dua ettiğini biz mezarlıklarımızın ottan kurtardıktan sonra fark edenler oldu bu da bizleri ziyadesi ile üzmüştü biz sizleri ottan kurtaracağız diye kabristanı ateşe vererek o güzelim çamları ve mezar başlarını yakarak sorun üretmeye çalışmadık. Biz şimdi mezarlıklarımız için hemen çim makinaları alıp her hafta ve her ayın sonunda rutin bakımları temizliklerinin titizlikle takip edildiğini ve artık mezar başları kırılmasın diye başıboş hayvanlardan kurtararak kapı ve tel örgülerini yaptık şimdi pırıl pırıl.” ifadelerine yer verdi. »Haber Merkezi