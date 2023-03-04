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Hizmetler devam ediyor

Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden koordinesinde Kahramanmaraş’ta hizmetler devam ediyor. 

04 Mart 2023 Cumartesi 02:00
Hizmetler devam ediyor

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Kahramanmaraş koordinatörü olarak görevlendirilen İl Müftüsü Ali Gülden’in önderliğinde bölgedeki hizmetler devam ediyor.
Deprem bölgesinde vazifeli olan diyanet personeli ve Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüleri, İl Müftüsü Ali Gülden’in sevk ve koordinesinde depremden olumsuz yönde etkilenen vatandaşlara insani yardım, manevi destek, okul öncesi çağda bulunan çocuklara yönelik Din eğitimi başta olmak üzere ihtiyaç duyulan alanlarda hizmet vermeye gece gündüz demeden devam ediyor. »Haber Merkezi

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Hizmetler Devam Ediyor
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