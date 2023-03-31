Hizmet üretici fiyat endeksi arttı

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), bu yılın şubat ayında aylık bazda yüzde 1,63, yıllık bazda yüzde 78,86 artış gösterdi.

Buna göre, H-ÜFE, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,63, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 17,45, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 78,86 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 89,81 yükseldi.

Endeks geçen yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 72,53, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 92,97, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 73,11, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 78,39, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 95,48, idari ve destek hizmetlerde yüzde 84,69 arttı.

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,33, gayrimenkul hizmetleri yüzde 0,4 azalırken, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 3,28, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 6,47, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 4,08, idari ve destek hizmetler yüzde 2,58 yükseldi.

Yıllık H-ÜFE'ye göre 9 alt sektör daha düşük, 18 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi.

Yıllık bazda alt sektörler incelendiğinde, endekste en düşük artışlar, suyolu taşımacılığı hizmetlerinde yüzde 27, telekomünikasyon hizmetlerinde yüzde 50,75, kiralama ve leasing hizmetlerinde yüzde 55,01 olarak belirlendi. Buna karşılık istihdam hizmetleri yüzde 127,25, reklamcılık ve piyasa araştırması hizmetleri yüzde 127,11, programcılık ve yayıncılık hizmetleri yüzde 122,94 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık H-ÜFE'ye göre 14 alt sektör daha düşük, 13 alt sektör daha yüksek değişim kaydetti.

Aylık bazda alt sektörler incelendiğinde, endekste en fazla azalışlar, hava yolu taşımacılığı hizmetlerinde yüzde 7,46, bilimsel araştırma ve geliştirme hizmetlerinde yüzde 2,38, seyahat acentesi, tur operatörü, diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 2,05 olarak hesaplandı. Buna karşılık programcılık ve yayıncılık hizmetleri yüzde 12,19, istihdam hizmetleri yüzde 11,92, bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili hizmetler yüzde 10,95 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak kayıtlara geçti. AA