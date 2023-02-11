'Hırsızlık' genelgesi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Adalet Bakanı hemşehrimiz Bekir Bozdağ'ın talimatıyla Ceza İşleri Genel Müdürlüğünce depremin yaşandığı andan itibaren deprem bölgelerinde gerekli önlemlerin alınması için çalışma başlatıldı.

Bu süreçte deprem nedeniyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edilen illerde hırsızlık olaylarıyla ilgili de gerekli önlemler alındı.

Bu kapsamda Bakanlık, başsavcılıklara "Soruşturma İşlemlerinin Fiziki Ortamda Yürütülmesi" konulu yazı gönderdi.

Yazıda, deprem felaketi neticesinde ortaya çıkan korku ve kargaşadan yararlanarak enkaz ve binalardaki değerli eşya, yardım malzemelerine yönelik hırsızlık eylemi yapan kişiler hakkında derhal soruşturmaya yönelik tedbirlerin alınmasının önem arz ettiği belirtildi.

Deprem bölgesinde adliye binaları ve personelin kullandığı UYAP sisteminin zarar görmesinin soruşturma işlemlerine başlanmasına engel oluşturmayacağı kaydedilen yazıda, söz konusu suçları işleyen kişilere yönelik tedbirlerin tereddütsüz şekilde uygulanması, UYAP dışı fiziki olarak oluşturulan belge veya kararların engelin ortadan kalkmasından sonra derhal UYAP sistemine aktarılması istendi. »AA