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Hiçbir engel yok

Adalet Bakanı hemşehrimiz Bekir Bozdağ, “Adaylığı Anayasal bir hakkıdır. Hiçbir hukuki engel söz konusu değildir” dedi. Adalet Bakanı Bozdağ. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adaylığı konusunda açıklama yaptı.

20 Ocak 2023 Cuma 02:00
Hiçbir engel yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2023 Seçimleri’nde Cumhur İttifakı’nın ortak adayı olduğunu söyleyen Bozdağ, “Adaylığı Anayasal bir hakkıdır. Hiçbir hukuki engel söz konusu değildir. Cumhurbaşkanımız devletin başı yürütme organı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk Cumhurbaşkanı olarak 2018’de seçilmiştir. Şu anda yapılacak seçim ikinci seçimdir. Devletin başı yürütme organı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ikinci Cumhurbaşkanı olarak adaydır. İkinci adaylığıdır. Herhangi bir anayasal engel yoktur. Bu yorumu yapanlar yürürlük maddesine baktığında anayasanın 75-77 ve Cumhurbaşkanlığı Seçimi’ne ilişkin 101. Maddesinin yürürlük tarihini çok net bir şekilde 2018’de yapılan Cumhurbaşkanı Parlamento Seçimi ile yürürlüğe girdiğini ifade ediyor. 101. Maddenin ilk uygulaması anayasaya göre de 2018’de olmuştur. İkinci uygulaması 2023’te olacaktır. Hukuk bunu söylüyor. Kendilerine göre hukuk oluşturmaya çalışanlar iddia ediyor. Bizimki iddia değil, hukukun söylediği ifadedir. Hiçbir sıkıntı yok. Sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığı anayasal hakkıdır. Önünde hiçbir engel yoktur. Böyle hukuk uydurmak yerine herkes seçime çalışsın, meydanda rekabetimizi yapalım” açıklamasında bulundu. »Haber Merkezi

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Hiçbir Engel Yok
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