Özkaya yaptığı yazılı basın açıklamasında; “Bakanlığımız tarafından, kırsal alanda modern basınçlı bireysel sulama sistemlerinin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılarak; tarımsal ürünlerin kuraklıktan daha az etkilenmesiyle birim alandan daha fazla verim artışı sağlamak, tarımsal üretimde daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını sağlamak, kırsal alanda üreticilerin gelir düzeyinin yükseltilmesi ve sürdürülebilir bir üretim için bireysel sulama sistemleri yatırımlarına yüzde 50 hibe desteği sağlayacaktır.

YATIRIM KONULARI

Tarla içi damla sulama sistemi kurulması, Tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması, Tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması, Tarla içi yüzey altı damla sulama sistemi kurulması, Lineer veya Center Pivot sulama sistemi kurulması, Tamburlu sulama sistemi kurulması, Güneş enerjili sulama sistemi kurulması, Tarımsal sulama amaçlı güneş enerji sistemleri, Akıllı sulama sistemleri.

HİBE DESTEĞİ TUTARI VE ORANI

Tebliğ kapsamında kabul edilen başvurularda, hibe sözleşmesinde belirlenen hibeye esas mal alım tutarının KDV hariç yüzde 50’sine hibe yoluyla destek verilir. Hibeye esas mal alım tutarı gerçek kişiler ve tüzel kişiler için 1.000.000.- TL’yi geçemez. Mal alım bedellerinin, bu miktarı aşması durumunda aşan kısım yatırımcı tarafından ayni katkı olarak karşılanır. Hibe sözleşmesinde belirlenen hibeye esas mal alım tutarı üst limit niteliğindedir. Hibenin nihai tutarı fiili gerçekleşmeler sonucunda ortaya çıkar. Başvuru bütçeleri KDV hariç hazırlanır.

BAŞVURU ZAMANI

Başvurular; 28 Şubat tarihine kadar başvuru sahipleri tarafından dosya halinde tek nüsha olarak elden İl Müdürlüğüne Teslim edilerek yapılır.

TEKNİK DESTEK

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü, İl Proje Yürütme Biriminden teknik destek ve bilgi alınabilir.

BİLGİ

Tarım ve Orman Bakanlığı www.tarimorman.gov.tr

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü www.tarimorman.gov.tr/TRGM

Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü https://yozgat.tarimorman.gov.tr/ »Haber Merkezi