Hesaplara yattı

Bakan Süleyman Soylu, 'Binaların yüzde 40'ında hasar tespit edildi. Delil toplanmadan enkaz kaldırılmıyor. Güvenlik gücünü üçe katladık.' dedi. Salgın hastalık, enfeksiyon gibi bir yayılımın söz konusu olmadığını belirten Bakan Süleyman Soylu "Her tarafa herkese en yüksek noktaya kadar ulaşılmaya çalışılıyor. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği depremzedelere her aileye yardım konusunda 335 bin 956 aileye 10'ar bin lira hesaplarına gönderildi." ifadelerini kullandı

Bakan Süleyman Soylu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Binaların yüzde 40'ında hasar tespit edildi. Delil toplanmadan enkaz kaldırılmıyor. Antakya'da iki konuttan biri yıkık.

Eksiklikler söz konusuysa bununla ilgili delillendirmeler devam etmektedir. Bunlar tamamlanmadan enkaz kaldırılmamaktadır. Ağır hasarlı ve acil yıkılacak binalara tespitimiz girilmeyeceği yönündedir. Yıkılmış, ağır hasarlı binaların etrafında kolluk kuvvetleri bulunmaktadır. Onlarca ekip taramalarına devam etmektedir.

200 BİN ÇADIR SEVK EDİLDİ

Barınma merkezleri olarak çadırlar kuruldu. Türkiye genelinde 200 bin çadır Sevk edildi. Önemli bir bölümü kuruldu. Bir 200 bin çadır daha sevk edilecek.

Binaların üzerine bir numaralandırma yapılıyor. Alınacak enkazlar da numunesi alınmış, karotu alınmış artık enkaz kaldırma ölçüsünde olan enkazlar olacaktır. Enkazlar kaldırıldığı sırada vatandaşlar orada bulunabilecek. Birtakım eşyaları olabilir diye orada olabilecekler. Enkaz sayısı fazla olduğu için enkaz başında bu süreç devam edecek.

'SALGIN HASTALIK SÖZ KONUSU DEĞİL'

Evler bir yılda teslim edilecek. Bu şehir bir daha kurulmayacak diyorlar. Bu şehirler sağlam zemin üzerinde vatandaşlarımızın şehri olarak devam edecektir.

Şehrin nereye kurulacağına yönelik tespit ve değerlendirmeler yapıldı. Buradaki hayatiyet devam edecektir. Şu anda bir salgın hastalık, enfeksiyon söz konusu değil. Onlarca ekip taramalarına devam etmektedir.

335 BİN 956 AİLENİN HESABINA 10'AR BİN LİRA YATIRILDI

Her tarafa herkese en yüksek noktaya kadar ulaşılmaya çalışılıyor. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği depremzedelere her aileye yardım konusunda 335 bin 956 aileye 10'ar bin lira hesaplarına gönderildi.

Burada yine başka bir süreci daha söylemek istiyorum 1833 dernek ve sivil toplum kuruluşu bölgede destek ortaya koymaktadır. İyi niyetli olanlar olduğu gibi çok az da olsa bunun istismarını yapanlar olabilir. Sivil Toplumla ilişkili genel müdürlüğümüz gerekli tüm denetimleri almıştır.

Bağış ayrı yardım ayrı. Onun için toplanan bağışlarla ilgili ne harcandı, ne kadar harcandığı aynı istikamette devam edecektir. Bizim çalıştığımız dernekler zaten bunu ister. "Bizi denetleyin, bizim bağışçılara karşı mahcubiyet içinde olmayalım diye." Bunu istismar eden varsa da bu konuda devletle eş koşmaya çalışan varsa gereği yerine getirilir, getirilecektir.

Şehirler normalleşmeye başladığında tahliye edilen vatandaşlarımız şehirlere döneceklerdir. Burada onların hayatının ilk 1 yıl ihtiyaçlarını gerçekleştirebilecek bir hali sağlamaya çalışacağız. Asayişle ilgili bir dedikodu aldı başını gitti. Her alanda süreci nasıl sekteye uğraşırız için uğraşanlar var.

"NORMAL ZAMANA GÖRE DAHA AZ SUÇ ORANI VAR"

Adıyaman'da Osmaniye'de bir yağma yok. Devletin ortaya koyduğu iradeyi buradan sarsabilirim derdinde olanlar bu dedikoduları değerlendiriyorlar. Ve bu dedikoduları toplumun tamamında bir endişeye sevk etmek maksadıyla ortaya koyuyorlar. Burada 1 güvenlik görevlisi varsa Deprem bölgesinde 3 güvenlik görevlisi var. Normal zamana göre daha az suç oranı var. Bize yapılan ihbarların yüzde 99'u boş çıktı.

Yargı da bu konudaki gerekli hassasiyeti gösterdi. Şu anda bizim karşılaştığımız birkaç münferit olan, güvenlik güçlerimizin yakaladığı birkaç olay dışında söz konusu değil. Birileri güvensizlik oluşturma anlayışına gitmeye çalışıyorlar. Bugün bununla uğraşanlar sadece çelme çakma, bizi esas istikbalimizden ayırma içerisinde olanlardır. Onlarla ilgili de siber suçlar bölümümüz çalışmasını yapmaktadır. İnsanlık dışı davranışlar var.