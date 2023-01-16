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Hesaplara yatmaya başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 1 milyar 847 milyon lira Evde Bakım Yardımı’nı hesaplara yatırmaya başladıklarını açıkladı.

16 Ocak 2023 Pazartesi 02:00
Hesaplara yatmaya başladı

Bakan Derya Yanık, engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle 2006 yılında başlatılan Evde Bakım Yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşların desteklendiğini hatırlattı.
Bakıma muhtaç engelli yakınının bakımını üstlenen aylık ortalama 560 bin vatandaşın "Evde Bakım Yardımı"ndan yararlandığını kaydeden Bakan Yanık, bu kapsamda hak sahibi başına aylık 3 bin 336 lira ödeme yapıldığını hatırlattı.
Bakan Yanık, “Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 1 milyar 847 milyon lira Evde Bakım Yardımı’nı hesaplara yatırmaya başladık. 2022’de toplam 18 milyar lira Evde Bakım Yardım ödemesi yaptık. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim. Bakanlık olarak engelli bireylerin eğitim, sağlık, güvenlik, istihdam gibi temel haklarına tam olarak ulaşmaları için hak temelli bir bakış açısıyla politikalar geliştirmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.
Öte yandan Ocak ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle Evde Bakım Yardımı ödemeleri Şubat ayında hak sahiplerinin hesaplarına artışlı şekilde yatırılacak. »Haber Merkezi

Son Güncelleme: 15.01.2023 17:06
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