Hesaplara yatacak

Bakan Yanık, Ocak ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle sosyal yardım modelleri kapsamındaki ödemelere ilişkin yaptığı açıklamada, “Yaşlı ve Engelli Aylığı, Evde Bakım Yardımı ve Sosyal Ekonomik Destek ödemelerini artışlı şekilde hak sahiplerinin hesaplarına yatıracağız” dedi.

Bakan Yanık, 2023 yılında tüm toplumu hedefleyen sosyal hizmetlere ve yardımlara ilişkin kapasite ve hizmetlerini iyileştirmeye, yeni hizmet modelleri ve alanları geliştirmeye, ortaya çıkacak yeni zorluklara ve risklere çözümler üretmeye devam edeceklerini söyledi.

Sosyal yardım ödemelerinde yapılan artışlarla birlikte yaşlı aylığının 1.536 TL’den 1.997 TL’ye yükseldiğini belirten Bakan Yanık, “Diğer yandan yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip vatandaşların aylığı 1.226 TL’den 1.594 TL’ye, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylığı da 1.840 TL’den 2.392 TL’ye yükseldi” ifadelerini kullandı.

Bakan Yanık, 18 yaş altı engelli yakını olan vatandaşlara ödenen engelli yakını aylığının da 1.226 TL’den 1.594 TL’ye yükseldiğini bildirdi.

EVDE BAKIM YARDIMI 4.336 TL’YE ÇIKTI

Aylık ortalama 560 bin engelli vatandaşa Evde Bakım Yardımı yapıldığının altını çizen Bakan Yanık, 2023 yılı Ocak-Temmuz dönemi için Evde Bakım Yardımı’nın 3.336 TL’den 4.336 TL’ye çıktığını kaydetti.

Türkiye Yüzyılı Vizyonu çerçevesinde hiç kimseyi arkada bırakmayan toplum vizyonu ile hareket ettiklerini belirten Bakan Yanık, bu kapsamda 2022 yılı içerisinde toplam 18 milyar TL Evde Bakım Yardımı’nda bulunduklarını bildirdi.

Sosyal Ekonomik Destek ödemesi arttı

Çocukların, öncelikle aile yanında desteklenmesi ilkesini esas aldıklarını vurgulayan Bakan Yanık, ihtiyaç sahibi ailelere çocukları için Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmeti sunduklarını kaydetti. Bu kapsamda Bakan Yanık, “SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı ortalama 2.337 TL’den 3.038 TL’ye yükseldi. Ayrıca koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalaması 3.644 TL’den 4.853 TL’ye çıkarıldı" dedi.

BİREYLER ÇEŞİTLİ HİZMET VE SOSYAL YARDIM MODELLERİ İLE DESTEKLENİYOR

Uygulanan sosyal hizmet modelleri ile düşük gelirli birey ve ailelerin ihtiyaçlar doğrultusunda desteklendiğini vurgulayan Bakan Yanık şunları söyledi:

“Dezavantajlı durumdaki bireyleri çeşitli hizmet ve sosyal yardım modelleri ile destekliyoruz. Ocak ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal hizmet modelleri kapsamındaki yaşlı aylığı 1.997 TL’ye, yüzde 40-69 arası engelli aylığı 1.594 TL’ye, yüzde 70 ve üzeri engelli aylığı 2.392 TL’ye, Evde Bakım Yardımı 4.336 TL’ye ve Sosyal Ekonomik Destek de 3.038 TL’ye yükseldi. Yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal yardım programlarımızın aylık ödemelerini artışlı bir şekilde hak sahiplerimizin hesaplarına yatıracağız.” »Haber Merkezi