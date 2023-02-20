Saraykent İlçesinde ikametgâh eden Hikmet Teyze yapmış olduğu yardım ile herkesi duygulandırdı.

Saraykent Kaymakamı Ali Açıkgöz Hikmet Teyze’nin bu anlamlı yardımı ile ilgili şu ifadelere yer verdi; ‘’Hikmet Teyze, Umreye gitmek için biriktirdiği altınlarını ve ziynet eşyalarını Hatay’da kurduğumuz aşevine destek amacıyla Saraykent Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza emanet etti. Yozgatlıların ne kadar cömert olduğunu bir kez daha görmemizi sağladı. Rabbimiz kendisinden razı olsun. Birine bin katsın. Tez vakitte de sebepler hâlk edip umreye gitmeyi Hikmet teyzemize nasip etsin’’ dedi. »Haber Merkezi