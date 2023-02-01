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Her zaman yanlarındayız

AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, Şehit Aileleri derneğini ziyaret etti. 

01 Şubat 2023 Çarşamba 02:00
Her zaman yanlarındayız

Ziyarette bir açıklama yapan Başkan Başer, “Şehit nurlanmış Gazi onurlanmış askerdir. Vatanın bölünmez bütünlüğü için canını veren, Gazi düşen, bulduğumuz her fırsatta ziyaret etmekten onur duyduğumuz Yozgat Şehit Aileleri Derneğine uğradık. Şehit ailelerimizin, Gazilerimizin, istek ve talepleri başımızın tacıdır. Her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.
Şehit Aileleri Derneği Başkanı Gökay Açıkgöz ise, "AK Parti İl Başkanı Yusuf Başer, yönetim kurulu üyeleri derneğimizi ziyaret etti. Ziyaretlerinden dolayı kendilerine çok teşekkür ederim." dedi. »Alpaslan Demir

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