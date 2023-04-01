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“Her zaman yanlarındayız”

Vali Vekili Adnan Kayık, Karayolları 65. Şube Şefliği Misafirhanesinde misafir edilen depremzedelerle iftar yemeğinde bir araya geldi.

01 Nisan 2023 Cumartesi 13:09
“Her zaman yanlarındayız”

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli gerçekleştirilen 2 büyük depremin ardından birçok depremzede aile Yozgat’a geldi.

Yozgat’a gelen depremzede aileleri Vali Vekili Adnan Kayık, iftarda yalnız bırakmıyor. Karayolları 65. Şube Şefliği Misafirhanesinde misafir edilen depremzedelerle iftarda bir araya gelen Kayık, talepleri dinleyip istekleri aldı.

Depremzedelere yönelik devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini belirten Kayık, şunları kaydetti: "Vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. Yanlarında olmaya devam edeceğiz. Deprem dolayısıyla misafir ettiğimiz ailelere kucak açan Yozgat halkı tarihimizden ve kültürümüzden gelen yardımseverliği ve dayanışmayı en güzel şekilde göstermiştir.” Haber Merkezi

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