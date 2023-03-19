“Her zaman yanlarındayız”

Ziyaretleri kapsamında Boğazlıyan ilçesine bağlı Çakmak köyünde ikametgah eden Şehit Polis Memuru Zafer Mat’ın ailesini ve ilçe merkezde ikametgah eden Şehit Polis Memuru Mehmet Deniz ve Şehit Jandarma Onbaşı Erhan İşgüzar’ın ailelerini ziyaret etti.

Kaymakam Aydın, şehitlere Allah’tan rahmet ailelerine başsağlığı diledi.

Ziyaret sırasında Aydın’a, İlçe Emniyet Müdür Vekili Başkomiser Mustafa Sezer, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ümit Kandemir, Merkez Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Canlı, Sosyal Hizmetler Müdürü Sevda Şahin, SYDV Müdür Vekili Yunus Karakoç, İlçe Müftüsü Atıf Akşit eşlik etti. »Haber Merkezi

