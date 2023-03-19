Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anket Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
5.136,44
ALTIN
1.216,37
DOLAR
19,03
STERLİN
23,19
EURO
20,28

“Her zaman yanlarındayız”

Boğazlıyan Kaymakamı Recep Sevgili, şehit ailelerini ziyaret etti. 

19 Mart 2023 Pazar 02:42
“Her zaman yanlarındayız”

Ziyaretleri kapsamında Boğazlıyan ilçesine bağlı Çakmak köyünde ikametgah eden Şehit Polis Memuru Zafer Mat’ın ailesini ve ilçe merkezde ikametgah eden Şehit Polis Memuru Mehmet Deniz ve Şehit Jandarma Onbaşı Erhan İşgüzar’ın ailelerini ziyaret etti. 
Kaymakam Aydın, şehitlere Allah’tan rahmet ailelerine başsağlığı diledi.
Ziyaret sırasında Aydın’a,  İlçe Emniyet Müdür Vekili Başkomiser Mustafa Sezer, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ümit Kandemir, Merkez Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Canlı, Sosyal Hizmetler Müdürü Sevda Şahin, SYDV Müdür Vekili Yunus Karakoç, İlçe Müftüsü Atıf Akşit eşlik etti. »Haber Merkezi
 

Anahtar Kelimeler:
Her Zaman Yanlarındayız
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zaferin 180’inci yılı
Zaferin 180’inci yılı
Depremzedeler için kermes
Depremzedeler için kermes
“Esnafımıza sahip çıkalım”
“Esnafımıza sahip çıkalım”
Yardım derneği kuruldu
Yardım derneği kuruldu
Sertifika programı düzenlendi
Sertifika programı düzenlendi
Şampiyonlardan ziyaret
Şampiyonlardan ziyaret
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim