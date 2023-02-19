“Her zaman yanlarındayız”

Başkan Necip Taşkın, Anadolu Sağlık Sen il günden itibaren deprem bölgesinde olduğunu belirterek; “ Bir yandan yağmur bir yandan kar nedeniyle enkaz altından çıkan vatandaşlar güçlükle yaşama tutunmaya çalıştı. Milletimizi derin üzüntüye sevkeden deprem, aynı zamanda millet olarak ne kadar güçlü bir yardımlaşma ve dayanışma duygusuna sahip olduğumuzu da gösterdi. Anadolu Sağlık Sen Genel Merkezi olarak, Şubelerimiz ve temsilcilerimizle birlikte tüm üyelerimizi Kızılay tarafından başlatılan kan bağışına destek vermeye çağırırken, aynı zamanda fiili olarak kan bağışında bulunduk. Genel Merkez başta olmak üzere İstanbul, Ankara ve Van Şubelerimiz ve diğer temsilciliklerimiz ayni yardımlarda bulundular. Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından alınan karar gereğince deprem bölgesine ziyarette bulunuldu: Sağlık çalışanlarına moral ve destek vermek, aynı zamanda vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu göstermek amacıyla onların acılarıyla hemhal olduk ve sağlık çalışanlarımıza moral ve destek verdik. Depremde kamu binaları da yıkıldı, kimi büyük hasar gördü: Kamu binaları çalışamaz hale geldi. Depremde yakınlarını kaybeden kamu çalışanları psikolojik olarak çöküntüye uğradı. Moral ve motivasyonlarının bozulmasının yanı sıra tüm maddi varlığını da kaybederek sokakta kalan tüm vatandaşlarımız devletimizin ve milletimizin sıcak kucağına sığındı. Deprem bölgesindeki kamu görevlilerinin pek çoğu hayatını kaybetti. Evleri yıkıldı ya da oturulamayacak şekilde zarar gördü; eşini, çocuklarını kaybetti. Evsiz kalan kamu görevlileri ne yazık ki deprem travması yaşamaktadır. Kamu binaları büyük hasar gördü. Bölgedeki kamu binalarının fiziki şartları çalışmaya elverişsiz halde. Bu şartlarda kamu çalışanlarının hem ruhsal olarak, hem de psikolojik olarak çalışması mümkün değildir. Bu nedenlerle hasar gören kamu binalarına girilmesi de son derece sakıncalıdır. Geride kalan kamu çalışanlarını korumak amacıyla hasar gören kamu binalarına sokulmaması, kamu hizmetinin mobil veya konteynerlerde yapılmasının uygun olacağı aşikârdır. Dolayısıyla bölgedeki süreç normalleşene kadar kamu çalışanlarının idari izinli sayılması gerekmektedir. Kamu hizmetinin kesintiye uğramadan sürekliliğinin sağlanması açısından deprem bölgesindeki durum değerlendirmesinin bütün olarak ele alınması gerekmektedir. Bu hususların dikkate alınacağı ümidiyle, depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza ve sağlık çalışanlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ederken, kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Devlet ve millet olarak en kısa zamanda bu yaraların üstesinden geleceğimize inanıyoruz. Allah, ülkemizi ve milletimizi bu tür afetlerden korusun. Milletimize başka acılar göstermesin ve bu büyük felaket son olsun.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi