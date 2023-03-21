“Her zaman destekçileriyiz”

6 Şubat tarihinde merkez üstü Kahramanmaraş ilinde yaşanan 2büyük depremin ardından Yozgat Bakkallar Odası Başkanı Mustafa Akdemir’in önderliğinde esnaflar birleşerek yardım kampanyası başlattı.

Esnaflar tarafından toplanan yardımlar Kahramanmaraş ve Hatay iline gönderildi.

Yardım kampanyasının yanı sıra Yozgat’a gelen depremzedeler içinde destek sağladıklarını belirten Başkan Akdemir, “Malumunuz ülkemiz çok zorlu bir süreçten geçiyor. 6 Şubat tarihinde yaşanan ‘Asrın felaketi’ olarak nitelendirilen 2 büyük deprem hepimizi derinden etkiledi. Bizlerde odamıza kayıtlı üyelerimiz ile birlikte birleşerek deprem bölgelerini için yardım kampanyası başlattık. Deprem hepimizin yüreğini yaktı. Dualarımızın yanı sıra, yaşanan acıları gönülden pa ylaşıyor, vefat edenlere Allah’tan rahmet ve yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.” dedi.

“ESNAFIMIZLA BİRLİKTE YANLARINDAYIZ”

Destek sağlayan tüm esnafa teşekkür eden Akdemir, “İhtiyaçlar konusunda yönetimimizle hızlıca istişare yaparak yardım kampanyamızı başlattık. Ferdi ve nakdi olarak yardım eden esnaflarımızın yanı sıra, gıda ve diğer malzemeler konusunda desteğini esirgemeyen esnaflarımıza teşekkür ediyorum. Hazırladığımız bir tır dolusu yardımlarımızı en kısa sürede ve ivedilikle bölgeye ulaştırdık. Ayrıca yardımları artarak devam edecek. Allah ülkemize bu tür acıları bir daha yaşatmasın. Devlet millet el ele yaraları sararak, kötü günleri birlikte geride bırakacağız.” ifadelerini kullandı.

“DÜZEN KURMAK İSTİYORLAR”

Deprem bölgesinde birçok vatandaşında Yozgat’a geldiğini belirten Akdemir, “Yardım kampanyamız ile birlikte deprem bölgesinde vatandaşlarımızın yanında olamaya onlara destek sağlamaya çalıştık. Yaşanan bu felaket sonrası birçok vatandaşımız memleketini yuvasını terk ederek başka illere akrabalarının yanlarına gitti. Bu kapsamda ilimize de deprem bölgesinden vatandaşlarımız geldi. Elimizden geldiği kadar onlara yardımcı olmaya çalışıyor. İlimize gelen depremzede vatandaşlarımız burada bir düzen kurmak istiyor. Bizlerde çalışmak isteyen vatandaşlarımızın iş bulmalarında yardımcı olmaya çalışıyoruz. Gerek esnafımızla görüşerek gerekse değerli büyüklerimizin yanına giderek depremzede vatandaşlarımızın bir düzen kurması, mağdur olmaması için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Her zaman vatandaşlarımızın yanında olduk olmaya da devam edeceğiz.” şeklinde konuştu. »Selma Şahin