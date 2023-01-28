Her gün farklı saha

Kış mevsiminin yaşandığı bugünlerde yağmur ve kar yağışının olmaması ve yaşanan kuraklık sebebiyle yağmur duası yapıldı.

Türkiye genelinde kış mevsiminin ortalarına gelinmesine rağmen yağışın beklenenin çok altında kalması nedeniyle öğle namazı sonrası 60 Evler mahallesinde yapılan ağaçlandırma sonrası vatandaşlarında katılımıyla dualar edildi.

Vatanın kalbi doğanın derinliklerinde saklıdır diyen Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, “Her gün farklı bir saha da devam ettiğimiz ağaçlandırma çalışmalarında bugün ki saha çalışmamızı 60 Evler mahallemizde gerçekleştirdik. Her geçen gün insanlığı tehdit eden küresel ısınmaya karşı maddi tedbir olarak ağaçlarımızı toprakla buluşturmaya devam ederken, manen ise hemşehrilerimiz ve personellerimizle birlikte 60 Evler mahallemizde kurbanımızı keserek yağmur duamızı gerçekleştirdik.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi