Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anket Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
5.191,83
ALTIN
1.164,91
DOLAR
18,81
STERLİN
23,31
EURO
20,44

Her gün farklı saha

Yerköy ilçesinde, belediye tarafından hayata geçirilen ağaçlandırma çalışmaları 60 Evler mahallesinde devam ediyor. Ağaçlandırma etkinlikleri kapsamında kurban kesilerek yağmur duası edildi.

28 Ocak 2023 Cumartesi 02:00
Her gün farklı saha

Kış mevsiminin yaşandığı bugünlerde yağmur ve kar yağışının olmaması ve yaşanan kuraklık sebebiyle yağmur duası yapıldı. 
Türkiye genelinde kış mevsiminin ortalarına gelinmesine rağmen yağışın beklenenin çok altında kalması nedeniyle öğle namazı sonrası 60 Evler mahallesinde yapılan ağaçlandırma sonrası vatandaşlarında katılımıyla dualar edildi. 
Vatanın kalbi doğanın derinliklerinde saklıdır diyen Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, “Her gün farklı bir saha da devam ettiğimiz ağaçlandırma çalışmalarında bugün ki saha çalışmamızı 60 Evler mahallemizde gerçekleştirdik. Her geçen gün insanlığı tehdit eden küresel ısınmaya karşı maddi tedbir olarak ağaçlarımızı toprakla buluşturmaya devam ederken, manen ise hemşehrilerimiz ve personellerimizle birlikte 60 Evler mahallemizde kurbanımızı keserek yağmur duamızı gerçekleştirdik.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi

Son Güncelleme: 27.01.2023 18:07
Anahtar Kelimeler:
Ağaçlandırma EtkinlikleriFerhat YılmazAğaçlandırma çalışmalarıYerköyHer Gün Farklı Saha
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Protesto edildi!
Protesto edildi!
Tatbikatlı eğitim
Tatbikatlı eğitim
Belediyeden çorba ikramı
Belediyeden çorba ikramı
Unutulmak istemiyorlar!
Unutulmak istemiyorlar!
Kaymakam ziyaret etti
Kaymakam ziyaret etti
Birlik beraberlik gecesi
Birlik beraberlik gecesi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim