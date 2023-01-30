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Yozgat
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“Her giden unutuyor Yozgat’ı”

İYİ Parti Yozgat Gençlik Kolları İl Başkanı Salim Bilgin, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın AK Parti Nevşehir İl Başkanlığınca düzenlenen İl Danışma Kurulu toplantısında yaptığı konuşma sonrası basın açıklamasında bulundu.

30 Ocak 2023 Pazartesi 02:00
“Her giden unutuyor Yozgat’ı”

Gençlik Kolları İl Başkanı Bilgin açıklamasında, “Yozgat Halkı ezelden beridir devletine hep yönetici yetiştirip gönderir. Bugün de devletimizin önemli kademelerinde hemşehrilerimiz bulunmakta. Ama 28 yaşında bir Yozgatlı olarak söylüyorum ki; benim yurduma ne yazık ki hiç yatırım yapılmamış, fabrika kurulmamış, büyük bir hızla göç veriyor, gençler lise caddesinde geleceğinden umutsuz volta atıyor. Üzücü olan şu ki hiç bir hemşehrimiz ‘Toprağıma, insanıma nasıl faydalı olurum da onların sevgisini kazanırım.’ demiyor. Ankara’nın havasından mı suyundan mı her giden unutuyor Yozgat’ı. Bilemem ama Yozgat’ını unutanı Yozgat’ta unutuyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay, Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ gibi isimler neden çıkıp ‘Yozgatlıyım, Yozgat’ıma hizmet etmek istiyorum ve taleplerinizi dinleyeceğim.’ diyemiyorlar? Tarımın merkezinde yer alan bir şehrin en basitinden neden makarna fabrikaları yok? Bu sayede esnafın da yarar görmesi neden istenmiyor? Oy istemek için kapısına gittiği vatandaşını neden Ankara’ya gidince unutuyorlar? 
Bizim memleketin insanı hemşehrisini koruyup kollayana, ona sahip çıkana ‘adam’ der. Sayın Bozdağ önce memleketine sahip çıkmalı ondan sonra Millet İttifakı’na  ‘adam etmezler’ cümlesini kurmalı. Biz çok iyi biliyoruz Yozgat’a sırt çevirenleri, esnafını, çiftçisini, gencini, emeklisini yok sayanları. Ve unutmasınlar; kime ‘adam’ deneceğini de iyi biliyoruz.” ifadelerine yer verdi. »Haber Merkezi

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Her Giden Unutuyor Yozgatı
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