Her fırsatta ziyaret ediyor

Vali Ziya Polat, Akdağmadeni ilçesine bağlı Yukarıçulhalı, Bozhüyük ve Yazılıtaş köylerini ziyaret ederek köy halkı ile bir araya gelip, taleplerini aldı.

Vali Polat, "Amacımız bütün vatandaşlarımıza ulaşmak ve onların isteklerini yerine getirmek. Köy gezilerimizi sürdürerek bütün köylerimizin sorunlarını yerinde tespit edip çözüm üretmeye devam edeceğiz. Ziyaret ettiğimiz köylerde sıcak ve samimi tavırlar sergileyerek bizleri konuk eden vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

ŞEHİT AİLESİNE ZİYARET

Vali Ziya Polat, 2007 yılında İzmir'de şehit olan Başkomiser Erdal Akbolat'ın Akdağmadeni ilçesinde ikamet eden ailesini ziyaret ederek, devletin tüm imkânlarıyla şehit ailelerinin emrinde olduklarını söyleyip, şehide Allah'tan rahmet diledi. »Haber Merkezi