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“Hep birlikteyiz”

Kahramanmaraş merkezli 10 ili vuran 7.7 ve 7.6'lık depremlerden sonra Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yozgat İl Başkanı Tekin Irgatoğlu geçmiş olsun mesajı yayınladı. 

16 Şubat 2023 Perşembe 02:00
“Hep birlikteyiz”

Irgatoğlu, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve başta Gaziantep, Adana, Hatay Malatya, Diyarbakır, Adıyaman, Osmaniye, Şanlıurfa, Elazığ ve Kilis olmak üzere birçok ili etkileyen depremde yaşamını yitiren vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diledi.
Irgatoğlu mesajında, “Milletimizin başı sağ olsun, yaralanan tüm vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Birlik, beraberlik ve dayanışma ile bu felaketten en az hasarla çıkmak için milletimizle beraberiz. Bu zor günleri de 85 milyon tek yürek olarak dayanışma içinde hep birlikte aşacağız. Tüm yaralarımızı hızla saracak, bu felaketi birlik ve beraberlik içinde atlatacağız. Türkiye olarak kenetlendik. Bizlerde Milliyetçi Hareket Partisi olarak üzerimize düşeni yaparak tüm teşkilatlarımız, milletvekillerimiz belediye başkanlarımız ve Ülkü Ocaklarımızın tamamı depremzedeler için yardım çalışması yapıyor yapmaya da devam edecek. Üzerimize düşenden fazlasıyla birlik beraberlik içinde depremzedelerimizin yanındayız. Dualarımız deprem bölgesindeki tüm vatandaşlarımız için.”  dedi. »Haber Merkezi 

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