“Hep birlikte bu işin üstesinden geleceğiz”

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken Başkanlığında ve Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı’nın koordinasyonunda afet bölgesindeki Birlik Başkanları işbirliği ile bölge için başta ekmek, su ve diğer acil ihtiyaçlar olmak üzere çalışmalar tüm hızıyla sürdürülüyor.

“KOORDİNELİ BİÇİMDE AFET BÖLGESİNE YARDIM YAPIYORUZ”

Yardım faaliyeti ilgili açıklama yapan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “TESK ve Fırıncılar Federasyonu işbirliği ile afetten zarar görenlerin başta ekmek gibi ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir koordine oluşturduk. Dolayısıyla 81 ilde bulunan Fırıncılar Odaları başta olmak üzere il ve ilçelerdeki fırınların ekmeklerini bölgeye göndermek için bir araya geldik. Çünkü doğal gaz olmadığı için bölgedeki ekmek üretiminde büyük bir sıkıntı var. Ticaret Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı gibi ilgili Bakanlıklarımızla koordineli olarak başta ekmek, su gibi acil ihtiyaçlar için önemli bir lojistik destek sağlamaya gayret ediyoruz. Tahmin ediyoruz ki dünden beri bölgeye sevk edilen ekmek yardımlarını vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere güvenlik güçleri önemli bir efor sarf ediyor. Hem Federasyon başkanları hem de TESK’in imkânları ile aynı zamanda STK’ların temsilcileri de dün bir araya gelmek suretiyle diğer ihtiyaç maddeleri dayanıklı tüketim malları, battaniye, ocak gibi ihtiyaçların karşılanması ile ilgili en önemlisi de ekmek ihtiyacının karşılanması ile ilgili problem tahmin ediyorum ki bugün akşam itibariyle çözülecek.

“HEP BİRLİKTE BU İŞİN ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ”

Ülkemizin bu afete ansızın yakalanması gerçekten çok üzücü. Ancak 10 vilayette devletimiz, valilerimiz, güvenlik güçlerimiz, koordinasyon kurulu yaraların bir an evvel sarılması için ellerinden geldiğince hep birlikte bu işin üstesinden gelecek. Umudumuz daha fazla can kaybının olmaması... Tabi ki de burada kaybedilen canlarımızın acısı hiçbir zaman dinmeyecek. Daha fazla ölüm vakasıyla karşılaşmamak için devletimiz elinden gelen imkânları sarf ediyor. Biz de lojistik destek olarak en önemli ihtiyaç olan ekmek, su, battaniye, ısıtıcı gibi ihtiyaçların temini için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz.

Dün birkaç tır su gönderdik ama halen bazı bölgelerde su sıkıntısı devam ediyor. Diğer taraftan belediyeler, yerel yönetimler su sıkıntısını çözdükten sonra inşallah yaraları sarmaya devam edecek. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralı vatandaşlarımıza ise acil şifalar diliyorum. Acımız çok ama çok büyük, milletimizin başı sağ olsun. Allah milletimize bir daha böyle afet yaşatmasın.” dedi. »Haber Merkezi