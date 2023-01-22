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Hem görsel hem sağlık

Aydıncık ilçesinde çıkartılan ametist taşından üretilen takı ve süs eşyası yoğun ilgi görüyor.

22 Ocak 2023 Pazar 02:39
Hem görsel hem sağlık

Kadınların süs eşyası ve takı olarak vazgeçilmezi haline gelen ametist taşı Aydıncık Kadın Girişimi İşletme ve Üretim Kooperatifinde kadınlar tarafından şekilleniyor.
Yarı değerli taşların işlenmesine yönelik Halk Eğitim Merkezi'nde açılan kurslara katılan kadınlar, kursta öğrendiklerini el becerileriyle birleştirip ortaya çeşitli ürünler çıkartıp, pazara sunuyor.
Birçok fuarda ve tanıtım günlerinde yer alan ametist taşından yapılan eşyalar vatandaşların vazgeçilmezi haline geldi.
Ametist taşından çeşitli süs eşyaları ve takılar yapılırken, sağlık açısından da önemli yararları bulunuyor.
Yapmış oldukları işlemler hakkında bilgi veren Aydıncık Kadın Girişimi İşletme ve Üretim Kooperatifi Başkanı Nimet Türker, “Mor yakut olarak da bilinen Ametist taşının, çok güçlü enerjiye sahip. Çok güzel görsele sahip olması nedeniyle de tercih ediliyor. İlçemizle birlikte Yozgat'ın birçok dağlık bölgelerinde varlığı görülen Ametist taşının vücuttaki fazla ve atık sayılabilecek lüzumsuz elektriği kendine toplayarak, vücut direncini, gücünü arttırıyor. Vücuttaki veya bulunduğu mekandaki negatif enerjiyi pozitif enerjiye çevirdiği bilinen Ametist taşının etrafına yaydığı enerjiden dolayı sürekli taşınması gerekiyor. Çünkü sinir sistemini etkilediğinden dolayı stres ve zihinsel yorgunluğa iyi gelir böylece zinde kalınmaya faydalı olur. Hafıza gücünü harekete geçirir, bu nedenle sınava girecek öğrencilere özellikle tavsiye edilmektedir, uykusuzluğa, uyuşukluğa da iyi gelmektedir.'' dedi. »Selma Şahin 
 

Anahtar Kelimeler:
Hem Görsel Hem Sağlık
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