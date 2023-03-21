Hazırlıklar tamam

Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala, vatandaşlar ilk iftar sofrasında Türk mutfağına özgü pideyi tatmak için bekliyor.

Önlerinde uzun pide kuyruklarının oluştuğu fırıncılar da Ramazan ayı için hazırlıklarını tamamladı.

Yozgat’ta faaliyet gösteren bir fırının sahibi Ali Aslan yaptığı açıklamada, ekip olarak Ramazan ayı için planlama yaptıklarını söyledi.

Fırıncıların normal dönemde de gece ve gündüz çalıştıklarını belirten Aslan, "Ramazan ayı için personelimizi ayarladık. Unlarımız ve susamlarımız hazır. Dört gözle ramazan ayının gelmesini bekliyoruz. Ramazana stoklu gitmemiz gerekiyor. Gün içerisinde akşama kadar pide pişirdiğimiz için normal ekmeği öğlen saat 12'ye kadar stoklayıp daha sonrasında pide pişirmeye başlıyoruz." dedi.

Aslan, ramazan ayında herkesin sıcak pide tüketmek istediğine dikkati çekerek, "Ramazan senede bir ay. Bu yüzden vatandaşlarımız bu ayı iple çekiyor. Personel sayımızı artırdık elimizden geldiği kadar hızlı çalışacağız." diye konuştu.

Pide fiyatlarına da değinen Aslan, şunları kaydetti:

"Pide fiyatlarını geçen seneyle kıyaslayacak olursak, geçen sene 300 gram bir pidenin fiyatı yaklaşık 6 liraya, 500 gram pidenin fiyatı yaklaşık 12,5 liraya tekabül ediyordu. Bu yıl yeni tarifemiz, 300 gram pide bu sene 10 liradan satılacak.” »Alpaslan Demir