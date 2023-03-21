Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anket Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
4.975,47
ALTIN
1.210,02
DOLAR
19,03
STERLİN
23,41
EURO
20,44

Hazırlıklar tamam

Yozgat’ta fırıncılar, Ramazan ayında iftar sofralarının gözdesi olan pide için hazırlıklarını tamamladı.

21 Mart 2023 Salı 02:00
Hazırlıklar tamam

Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala, vatandaşlar ilk iftar sofrasında Türk mutfağına özgü pideyi tatmak için bekliyor.
Önlerinde uzun pide kuyruklarının oluştuğu fırıncılar da Ramazan ayı için hazırlıklarını tamamladı.
Yozgat’ta faaliyet gösteren bir fırının sahibi Ali Aslan yaptığı açıklamada, ekip olarak Ramazan ayı için planlama yaptıklarını söyledi.
Fırıncıların normal dönemde de gece ve gündüz çalıştıklarını belirten Aslan, "Ramazan ayı için personelimizi ayarladık. Unlarımız ve susamlarımız hazır. Dört gözle ramazan ayının gelmesini bekliyoruz. Ramazana stoklu gitmemiz gerekiyor. Gün içerisinde akşama kadar pide pişirdiğimiz için normal ekmeği öğlen saat 12'ye kadar stoklayıp daha sonrasında pide pişirmeye başlıyoruz." dedi.
Aslan, ramazan ayında herkesin sıcak pide tüketmek istediğine dikkati çekerek, "Ramazan senede bir ay. Bu yüzden vatandaşlarımız bu ayı iple çekiyor. Personel sayımızı artırdık elimizden geldiği kadar hızlı çalışacağız." diye konuştu.
Pide fiyatlarına da değinen Aslan, şunları kaydetti:
"Pide fiyatlarını geçen seneyle kıyaslayacak olursak, geçen sene 300 gram bir pidenin fiyatı yaklaşık 6 liraya, 500 gram pidenin fiyatı yaklaşık 12,5 liraya tekabül ediyordu. Bu yıl yeni tarifemiz, 300 gram pide bu sene 10 liradan satılacak.” »Alpaslan Demir

Anahtar Kelimeler:
Hazırlıklar Tamam
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
1 tonu aştı
1 tonu aştı
ÖNDER sabah namazında buluştu
ÖNDER sabah namazında buluştu
Yılmaz, güven tazeledi
Yılmaz, güven tazeledi
Değerlendirme toplantısı yaptı
Değerlendirme toplantısı yaptı
Kadınlar bilgilendiriliyor
Kadınlar bilgilendiriliyor
Açıkel ziyaret etti
Açıkel ziyaret etti
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim