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Hazırlıklar sürüyor

Hentbol Kadınlar Birinci Ligi A Grubunda mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Pazar günü Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda Samsun Hentbolspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor.

30 Mart 2023 Perşembe 15:28
Hazırlıklar sürüyor

Antrenör Enis Atmaca gözetiminde çalışmalarını sürdüren kırmızı siyahlı ekip hafta sonu güçlü rakibini yenerek uzun bir aradan sonra galibiyet almak istiyor.

Hafta sonu maç yapmadıklarını söyleyen takım antrenörü Enis Atmaca, bu hafta sonu ise ligin güçlü ekiplerinden biri olan Samsun Hentbolspor ile karşı karşıya geleceklerini belirtti.

Zorlu müsabakada hedeflerinin galibiyet olduğunu dile getiren Atmaca, “Samsun temsilcisi ile oynayacağımız müsabakanın hazırlıklarına başladık. Ligin ikinci yarısında istemediğimiz mağlubiyetler aldık ve bir düşüşü dönemine girdik. Bu kötü gidişata dur demek için Samsun Hentbolspor ile oynayacağımız müsabaka çok önemli. Güçlü rakibimizi taraftarımızın da desteğini arkamıza alarak yenmek ve ligde yeni bir seri yakalamak istiyoruz” dedi. Haber Merkezi

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