Hazine yardımları depremzedelere verilsin

İl Başkanı İsmail Yılmaz, yaşanan deprem felaketinin acısını derinden yaşadıklarını ifade ederek, DEVA Partisi İl ve ilçe teşkilatları olarak kendilerinin de yardım çalışması başlattıklarını söyledi.

Başkan Yılmaz, “Büyük bir acı olay ile karşı karşıyayız. Ülkemiz coğrafi konumu itibariyle maalesef deprem bölgesinde yer alıyor. Geçmişte olduğu gibi günümüzde de deprem felaketi canımızı yakmaya devam ediyor. Gün siyaset günü değil birlik ve beraberlik günüdür. Her şeyi bir tarafa bırakıp o bölgelerde yaşayan vatandaşlarımızın biran önce yaralarının sarılması gerekir. Bizlerde bu konuda DEVA Partisi teşkilatları olarak bir çalışma içerisine girdik. İmkânı olan herkes elinden geldiğince şu kış günü soğukta kalan vatandaşlarımızın yiyecek, ısınma ve barınma ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik katkıda bulunması gerekir. Her şeyden önce bu bizim insanlık görevimizdir.” Dedi.

PARTİLERE VERİLEN HAZİNE YARDIMLARI DEPREM BÖLGELERİNE GÖNDERİLSİN

Partilere verilen hazine yardımlarının deprem bölgesindeki vatandaşlara verilmesini isteyen Yılmaz, “Son yüz yılın belki de en büyük deprem felaketlerinden birisini yaşıyoruz. Şuan Kahmaramanmaraş başta olmak üzere o bölgede pek çok ilimiz depremden büyük zarar gördü. Bu yaraların biran önce sarılması oradaki vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması gerekir. Ülke olarak topyekûn bir çalışma yapılıyor fakat buna hazineden yardım alan siyasi parti genel başkanlarının da seçim için aldıkları hazine yardımlarını o bölgemizde ki depremzedeler için vermeleri dayanışma ve yardımlaşmanın en güzel örneği olur. Bunu ben hazine yardımı alan bütün siyasi parti genel başkanlarından istiyorum. Gün birlik günü, gün beraberlik günüdür. Bu vesile ile depremde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum.” Diye konuştu. »Haber Merkezi