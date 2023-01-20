Hayırlı olsun ziyareti

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, mevkidaşına yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak görevinde başarı ve muvaffakiyetler diledi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz da nezaket ziyaretlerinden dolayı Karadağ’a teşekkür etti. »Haber Merkezi