Başhekim yardımcılığı görevine atanan Ahmet Samet Karagöz’e hayırlı olsun ziyareti gerçekleştiren Yerköy Kaymakamı Muammet Coşkun ve AK Parti Yerköy İlçe Başkanı Hacı Dereli, Karagöz’e yeni görevinde başarılar diledi.

Kaymakam Muammer Coşkun, Yerköy devlet hastanesi başhekim yardımcılığı görevine atan Karagöz’ün, görevinde başarılı olması ve hizmetlerinin Yerköy halkına fayda sağlaması temennilerinde bulundu.

AK Parti İlçe Başkanı Hacı Dereli ise “Rabbim hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin” sözleriyle Karagöz’e başarı dileklerini iletti.

Ziyarette, Karagöz de nazik ziyaretlerinden dolayı Kaymakam Coşkun ve İlçe Başkanı Dereli’ye teşekkürlerini iletti.

Ziyarette, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hamza Ergül, AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Aziz Başak, parti teşkilatı da eşlik etti. »Haber Merkezi