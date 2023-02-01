Hayırlı olsun ziyareti

Başkan Coşar, 22 Ocak Pazar günü yapılan genel kurulda yeniden başkan olarak seçilen Boğazlıyan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Nuri Erkoç’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak Boğazlıyan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanlığına yeniden seçilen Nuri Erkoç’u ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Coşar, “Misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyor, görevinde başarılarının devamını diliyorum. Kooperatifimiz ile iş birliği içerisinde esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi