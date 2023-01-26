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Hayırlı olsun ziyareti

Hafta sonu kongresini yaparak güven tazeleyen Bozok Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Şenol Ayaroğlu’na AK Parti heyetinden “hayırlı olsun” ziyareti. 

26 Ocak 2023 Perşembe 02:00
Hayırlı olsun ziyareti

AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, Kadın Kolları Başkanı Erva Kevser Yurtlu, İl Gençlik Kolları Başkanı Yaşar Taşdemir ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Bozok Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanlığına seçilen Şenol Ayaroğlu’na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
AK Parti İl Başkanı Başer, ‘’Hafta sonu yapılan genel kurul sonrası güven tazeleyerek yeniden Bozok Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Şenol Ayaroğlu’na hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Tekrar şahsım ve teşkilatım adına kendisini ve yönetimini tebrik eder, başarılar dilerim’’ dedi.
Başkan Ayaroğlu ise ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kendisine hayırlı olsun ziyaretinde bulunan AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer’e Kadın Kolları Başkanı Erva Kevser Yurtlu’ya, İl Gençlik Kolları Başkanı Yaşar Taşdemir’e ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarına teşekkür etti.  »Alpaslan Demir

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