Akdağmadeni Ziraat Odası Başkanı Eyyüp Elmalı, İlçemizde eksiği hissedilen Toprak Mahsulleri Ofisi İle Yapılan Çalışmalar Doğrultusunda, İlçemize 30 bin Tonluk Çelik Silo hayırlı olsun.

Ziraat Odası Başkanı Elmalı, “TMO, hububatın lisanslı depoculuk sistemi kriterlerine uygun olarak sağlıklı bir şekilde depolanması, depolanan ürünün kalitesinin korunması için depo ve siloları ihtiyaç vardır. İlçemiz çiftçisinin bu sorununu da çözerek yolumuza devam ediyoruz.

Başkan Elmalı “Akdağmadeni Ziraat Odası olarak çiftçilerimizin dilek ve istekleri doğrultusunda faaliyetlerimize devam ediyoruz. Ülkemizde de pandemi süreci yaşadık. Gıda çok önemli stratejik bir öneme sahip. Gıda olmadığı zaman gıda savaşları, su savaşları başlıyor. Bu konuda da gıdanın çok önemli olduğunu biliyoruz. Çiftçi üretmezse ülkenin aç kalacağını biliyoruz. Çiftçi çok önemli. Üretim çok önemli. 85 milyon ülkeyi doyuran çiftçidir. 50 milyon turisti, 10 milyon göçmeni doyuran çiftçidir. Onun için ülkemizde tarımın desteklenmesini istiyoruz. Çiftçi köyümüzde kalsın üretsin desteklensin göç olmasın Tarım çok önemli. Geçmişte de böyleydi gelecekte de böyle olacak.” dedi.

İlçemize 30 bin Tonluk Çelik Silo kazandırmada bizleri destekleyen Başta Sayın Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ Beyefendiye ve TMO Baş Müdürümüz Hasan Öztürk’e Çiftçilerimiz Adına Şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu. »Haber Merkezi