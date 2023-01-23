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“Hayırlı olsun..!”

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen yasa ile kamuda çalışan 458 bin 615 Sözleşmeli Personelin Kadroya geçirildiğini belirten Anadolu Sağlık Sen Genel Başkanı Necip Taşkın, sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi için ciddi mücadele verdiklerini, bunun gerçekleştiğini görmenin mutluluğunu ve memnuniyetini yaşadıklarını söyledi. 

23 Ocak 2023 Pazartesi 02:00
“Hayırlı olsun..!”

28 Kasım 2022 tarihinden önce sözleşmeli olarak göreve başlayan personelin herhangi bir bekleme süresine tabi olmadan doğrudan bulundukları kurumlarda memur kadrosuna geçebileceğini, kadroya geçişlerin isteğe bağlı olduğunu, bu nedenle memur kadrosuna geçmek isteyenlerin kanunun yürürlüğe girmesinden sonra 30 gün içinde başvuru yapmaları gerektiğine dikkat çeken Taşkın, memur kadrolarına atananların 4 yıl süreyle başka kamu kurum ve kuruluşlarına naklinin yapılamayacağını belirtti.
Kadroya geçme hakkı tanınan sözleşmelilerin tayin hakkı için 1 yıl bekleme şartının ise aile bütünlüğünün korunması ve sağlanması açısından düşünüldüğünde sakıncalı olduğuna dikkat çeken Taşkın, kamuda çalışan 458 bin 615 sözleşmeli personelin görevde yükselme, unvan değişikliği, memuriyet güvencesi ve tayin imkanı gibi haklara sahip olmasının önemli bir kazanım olduğuna dikkat çekerek şunları ifade etti:
“Kamuda sözleşmeli çalışan personelin kadroya geçicini önemsiyoruz. Çünkü yıllardır bu konuda hükümete çağrıda bulunuyorduk. Ekonomik, sosyal ve mesleki açıdan pek çok konuda mağduriyet yaşanıyordu. Kadroya geçişle birlikte yaşanan mağduriyetlerin önüne geçilmiş olacak. Ancak düzenlemede aile bütünlüğünün, çocukların ruhsal ve bedensel gelişimlerinin sağlanması açısından tayin hakkı için 1 yıl beklenilmesini doğru bulmuyoruz. 50-D’li araştırma görevlilerinin kadroya geçecekler kapsamına dahil edilmemesini ise adil bulmuyoruz. Araştırma görevlilerinin mağduriyetlerinin giderilmesi ve kadroya geçişlerinin sağlanması açısından yeni bir düzenleme yapılması gerekiyor. Düzenlemenin kapsamında yer alan sözleşmeli kamu çalışanlarına hayırlı olmasını temenni ediyoruz.”  »Haber Merkezi

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Hayırlı Olsun..
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