Hayatını kaybetti

Yozgat İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada; “ Hatay /Antakya İlçe Jandarma Komutanlığında Jandarma Trafik Tim Komutanı olarak görev yapan, Yozgat/Şefaatli ilçesi Kabakini nüfusuna kayıtlı, Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Naim Özkaya(1996 Uzm.294) deprem sırasında ikamet ettiği evinde bulunduğu sırada annesi ile birlikte göçük altında kalarak hayatını kaybetmiştir. Deprem sırasında göçük altında olan eşi, oğlu ve kızı kurtarılmıştır. Vefat eden personel 09.02.2023 perşembe günü Kabakini camisinde kılınacak öğle namazına müteakip köy mezarlığına defin edilecektir.” ifadelerine yer verildi. Haber Merkezi