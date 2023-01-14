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“Hayat pahalılığını marketler çözemez”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, zincir marketlerin sabit fiyat uygulamasına geçmesinin hayat pahalılığına çözüm olamayacağına işaret ederek, “Polisiye tedbirlerle ekonomik sorunlar çözülemez. Sorun markete giden ürünün üretimindedir.” dedi.

14 Ocak 2023 Cumartesi 02:00
“Hayat pahalılığını marketler çözemez”

CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, artan yoksulluk ve hayat pahalılığına dikkat çekti.
İktidarın asgari ücret zammı sonrası etiket fiyatları ile ilgili zincir marketlere uyarılarda bulunduğunu anımsatan Yaşar, “Asgari ücrete ‘müjde’ gibi sunulan yüzde 30’luk artışın vatandaşın alım gücünü değiştirmeyeceğini bilen, bazı zincir marketleri sabit fiyat uygulamasına geçtiğini açıkladı. Market fiyatlarını sabitleyerek, sorunu çözemezsiniz” ifadelerini kullandı.
VATANDAŞ ENFLASYON ALTINDA EZİLİYOR
Türkiye’de yoksulluğun her geçen gün derinleştiğini ifade eden Aydın, ekonomik sorunlarla ilgili şunları dile getirdi: “Asgari ücretli, memur, emekli enflasyon altında eziliyor. Çiftçi toprağından, köylü hayvanından vazgeçti. Girdi maliyetleri nedeniyle üretici ürettiğinin karşılığını alamıyor. Gelir dağılımı bozulmakta, yoksulluk derinleşiyor. İşsizlik yüksek, istihdam düzeyi ise düşüktür. Ekonomik ve sosyal gelişme bölgeler arasındaki eşitsizlik; bölgesel gelir ve refah dengesizliklerini pekiştiriyor.”
YOKSULLUK DÖNGÜSÜNÜ KIRACAĞIZ
Yaşar, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında üreticiyi destekleyeceklerini belirterek, “Yoksulluk döngüsünü kıracağız. Tüketicinin alım gücünü artırıcı ve yoksulluğunu giderici acil ekonomik ve sosyal önlemler alacağız. Üreticiden tüketiciye doğrudan pazarlama kanallarını geliştirecek, tüketici sofrasına uygun fiyatlı ve sağlıklı gıdanın ulaşmasını sağlayacağız.” dedi. »Haber Merkezi

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