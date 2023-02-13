Hayat için Hatay'dayız

Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, ‘Hatay’ın Hassa ve İskenderun ilçelerinde depremzedelerin yanında olmaya, onların yaralarını sarmaya ve acılarını paylaşmaya devam ediyoruz’ dedi.

Başkan Yılmaz yaptığı açıklamada; “Hatay bölgesine kurulan aşevlerinde kullanılmak üzere 45 adet kuzuyu teslim ederek personellerimizle birlikte deprem bölgesindeki çalışmalara destek vermeye devam ediyoruz. Bu zor günlerde bizlerle birlikte sahada bulunan tüm personellerimize ve ilk günden bugüne kadar destekleriyle hayata tutunmaya çalışan kardeşlerinin yanında olan güzel gönüllü hemşehrilerime teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi