Hayallerinin peşinden koştu

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu IPARD Programı ile kırsal alanlardaki insanların hayallerine ve hayatlarına dokunan bir “kırsal kalkınma hamlesi” ve “marka” haline geldi.

IPARD destekleri, girişimcilere yeni yatırım alanları ve vizyoner bir bakış açısı kazandırırken, aynı zamanda ülkemizdeki diğer destek programları için örnek teşkil ederek, bu programların da destek portföylerini çeşitlendirmelerine katkı sağlıyor.

“TKD’NIN ROLÜ BÜYÜK”

Kırsalda girişimci, güvenilir, güçlü, gönüllü gençlerin üretime katılması, bilinçli ve eğitimli olarak işlerinin başında olmaları hedefi ile Kırsal Kalkınmada TKD’nın rolü büyük.

Bu kapsamda Yozgatlı genç girişimci hayallerinin peşinden koşarak aştığı yolda, ormandan topladığı atıkları palete dönüştürerek hem çevre dostu bir yakıt elde ediyor, hem de orman yangınlarının ve çevre kirliliğinin önüne geçiyor.

Genç girişimci Kazım Erdoğan, Çayıralan’da ormandan topladığı atıkları palete dönüştürerek hem çevre dostu bir yakıt elde ettiğini hem de orman yangınlarının ve çevre kirliliğinin önüne geçtiklerini söyledi.

Erdoğan, “Hayallerimizi hayata geçirelim. Kurumumuza gidip te benim böyle bir hayalim var demek yeterli. Bakıyorsunuz ki diktiğiniz fidan meyve vermiş. Devletimizin kurumumuzun böyle bir iyiliği var. Bugünlerde bizlere yardımcı olan Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Vahit Kirişçi ile TKDK Yozgat İl Koordinatörlüğüne teşekkür ediyorum.” açıklamasında bulundu. »Haber Merkezi