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Hayalini jandarma gerçekleştirdi

Kahramanmaraş'tan ailesiyle Yozgat'a gelen down sendromlu depremzede genç, jandarmanın organizasyonuyla temsili askerlik yaptı.

05 Mart 2023 Pazar 02:45
Hayalini jandarma gerçekleştirdi

Onikişubat ilçesindeki evleri depremlerde hasar gördüğü için ailesiyle Yozgat'a gelen down sendromlu 20 yaşındaki Ahmet Şamil Şanlıdal, KYK Bozok Erkek Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.
Annesi, babası ve kardeşleriyle yurtta kalan Şanlıdal'ın asker olmak istediğini öğrenen yurt yönetimi ve özel güvenlik görevlileri, gence özel güvenlik üniforması giydirerek mutlu etti.
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de gence sürpriz yaparak, Şanlıdal ailesini minibüsle yurttan alıp komutanlık binasına getirdi.


İl Jandarma Komutanı Albay Halil Başer ve askerler tarafından karşılanan Şanlıdal, bir süre misafir edildi. Şanlıdal için eğitimli köpeklerle gösteri yapıldı.
Jandarma astsubay elbisesi giydirilen Ahmet Şamil Şanlıdal'a Albay Başer, Türk bayrağı ve kalem hediye etti, hatıra fotoğrafı çektirildi.
Anne Mediha Coşkun Şanlıdal, gazetecilere, oğlunun hayalinin gerçek olduğunu söyledi.
Jandarma ekiplerine teşekkür eden Şanlıdal, "Bizim için çok güzel bir sürpriz oldu. Hiç beklemiyorduk, çok mutluyuz" dedi.


Baba Mehmet Şanlıdal da oğlunun 10 yıldır asker olma hayali kurduğunu anlattı.
Şanlıdal, unutulmaz bir gün yaşadıklarını ifade ederek, "Ömür boyu güzel bir anı olarak kalacak. Vatanımız sağ olsun, askerlerimiz var olsun. Herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu. »AA

Son Güncelleme: 05.03.2023 10:42
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