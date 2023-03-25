Hayalini gerçekleştirdiler

Kahramanmaraş depreminden sonra Yozgat’a gelen Ahmet Şamil Şanlıdal, askerlik eğitimi aldı.

Hayali olan askerliği, yeni bir hayata başlamak için geldiği Yozgat’ta gerçekleştiren down sendromlu depremzede Ahmet Şamil Şanlıdal’ın mutluluğu yüzünden okunuyordu.

Askerlik kınasının Vali Ziya Polat’ın eşi Filiz Polat tarafından yakılmasının ardından Şanlıdal, Yozgat İl Jandarma Komutanlığı’na askeri eğitim almak için götürüldü.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından ailesi ile birlikte ilimize gelerek Bozok Erkek Öğrenci Yurdu’na yerleştirilen Ahmet Şamil Şanlıdal, asker kınasının ardından, İl Jandarma Komutanlığı’nda bir günlük askerlik eğitimini tamamlayarak yeminini etti. »Haber Merkezi