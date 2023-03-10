Havadan sudan konuştu

Merkez üssü Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar, bölge halkına ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı dileyen Başkan Taşarsu ziyareti esnasında ki gözlemlerinden hareketle afet bölgelerinde uygulanması gereken atık yönetimi ile alakalı açıklamalarda bulundu.

Başkan Taşarsu yaptığı açıklamada; “Afet bölgesinde yeniden yaşam inşa edilmeye çalışılırken halk sağlığını ciddi ölçüde tehdit eden afetin neden olduğu çevre sorunlarının da üzerinde durulmasının çok büyük önemi var. Bu bölgelerde afetin neden olduğu yüksek miktardaki atıkların afetten etkilenen insanlar için hazırlanan kamplar veya geçici barınma alanlarında ilk etapta düzenli bir atık yönetimi uygulaması pek mümkün olmayabilir. Hızlı bir şekilde toplanıp bertaraf edilemeyen atıklar halkın sağlığı için önemli sorunlara yol açar ve bu durum afetzedelerin ekstra bir travma yaşamasına neden olabilir. Bölgede uygun atık yönetiminin gerçekleşmemesi bina enkazlarının veya ısınma ve beslenme gibi amaçlar doğrultusunda yakılan ateşlerin neden olacağı hava kirliliği, su kaynaklarının kullanılmasının risk taşıma ihtimali, özellikle sıcak havalarda katı atıkların neden olabileceği, haşereler ve kemirgenlerden kaynaklanabilecek bulaşıcı hastalıklar, yiyeceğe ulaşmakta güçlük çeken insanların çöpleri karıştırmasından ya da tuvalet ve duş alanlarının toplu kullanımı sonrasında hijyenin sağlanamaması durumunda oluşabilecek dizanteri vb. salgın hastalıklara maruz kalınması, katı atıkların yağmur sularıyla oluşabilecek sivrisinek sorunu ve onların sebep olacağı bulaşıcı hastalıklar gibi birçok soruna yol açabilir. Bilhassa lifli yapıdaki asbestli çimentonun duvar, kiriş, kolon ve çatılarında yaygın olarak kullanıldığı 20 yıl ve öncesinde inşa edilen binaların yıkılması sürecinde ve yıkıntı atıklarının kaldırılması sürecinde ortaya çıkan asbest lifleri iş makinelerinin gerçekleştirdiği işlemler sırasında asbest liflerinin açığa çıkmasına ve küçük parçalar halinde kolay yayılmasına neden olur. Asbestli havanın solunması ile ciğerlere taşınan ve uzun süre orda kalabilen asbest, akciğer kanseri, plevral kalınlaşma ve mezotelyoma gibi uzun süre belirti göstermeyen ciddi hastalıklara sebep olur.

Yıkıntıların ıslatılarak solunabilen asbestin havaya karışması engellenerek asbestli havanın solunumun aza indirgenmesi ve bu atıkların diğer atıklardan ayrı toplanması, taşınması ve güvenli bir şekilde depolanması; katı atıkların mevzuata uygun toplanmasının sağlanması, toplu kullanım alanlarının hijyeninin sağlanması, hafriyat atıkları dahil toplanan atıkların ilerleyen süreçlerde halk ve çevre sağlığını tehdit etmeyecek şekilde bertarafının sağlanması gerekmektedir. Doğal afetin gerçekleştiği yerleşim yerlerinde düzenli depolama sahaları vb. atık bertaraf tesisleri bulunuyorsa, bu tesisleri mümkün mertebe kullanmaya devam edilmelidir. Kullanılamayacak durumda olan alanlara alternatif olarak gerekli önlemler alınarak yeni basit depolama sahaları oluşturulmalı, sahaya getirilen atıkların üzeri düzenli aralıklarla toprak ile örtülerek kapatılmalıdır.” açıklamalarında bulundu.

Başkan Taşarsu Bölgenin yaşam faaliyetlerinin devamı için devletimiz tüm imkânları ile sahada, tek yürek olduk yaralarımızı birlikte saracağız dedi. »Alpaslan Demir