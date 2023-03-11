Hataylı aileyi konuk etti

Misafirlerinin konaklamaları için yardımcı olan Ak Parti Sincan İlçe Başkanı Soner Arslanargun ve Yasin Yıldız'a teşekkür eden Kaya, "Biz büyük bir aileyiz. Yaralarımızı birlikte saracağız inşallah" dedi.

Başkentteki Yozgatlı Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Mesut Kaya, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Hatay Kırıkhan'dan gelen üç gündür dışarda kalan onbir kişilik ailemizi, Gazi Bekir Bagci Başkanım ile Akyurt Belediyesi Saracalar Konağına yerleştirdik. Gece Saat 01:30' da Misafirlerimize konaklamaları için yardımcı olan Ak Parti Sincan ilçe Başkanı kıymetli kardeşim Soner Arslanargun ve Yasin Yıldız kardeşime teşekkür ediyorum. Biz Büyük Bir Aileyiz. Yaralarımızı Birlikte Saracağız inşallah." dedi. »Haber Merkezi