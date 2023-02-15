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Hastalıklara dikkat

Türkiye’yi derinden sarsan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, deprem bölgelerinde bulaşabilecek salgın hastalıklara karşı uyarılarda bulundu.

15 Şubat 2023 Çarşamba 02:00
Hastalıklara dikkat

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerle sarsılan Türkiye’de yaşamını yitirenlerin sayısı 30 bini geçti, 10 bine yakın bina yıkıldı, daha fazlası kullanılamaz hale geldi. 
Bölgedeki hijyenik şartların sağlanamaması, kötü barınma şartları, toplu halde yaşama, içme suyu temininde yaşanan sıkıntılar, şehir kanalizasyonlarının suya karışması gibi riskler nedeniyle kolera, tifo, dizanteri, uyuz, bit gibi çok bulaşıcı hastalıkların ortaya çıkma riskinin yüksek olduğunu ifade eden Dr. Şahin, “Çok hızlı salgın oluşturabilecek bu hastalıklardan örneğin kolera yaygınlaşırsa ve ilk 6 saatte müdahale edilmezse, çok ciddi ölümlere neden olabilir. Acilen önlem alınmalı” diye konuştu.
"KAYNAMIŞ SU İÇİLMELİ"
Şahin, “Şu an içme suyuyla ilgili ciddi bir sıkıntı olduğunu biliyoruz. Eğer vatandaşlar yapabiliyorsa, suyu kaynatıp o şekilde tüketsin. Çiğ sebze tüketirken de çok dikkat etmek gerek. Çiğ tüketilen gıdalar iyi temizlenmezlerse hastalıkların bulaş yollarından birisi olarak karşımıza çıkıyor. Vatandaşlar su yokluğundan dolayı başka yerlerden su teminine gidebilir ancak temin edilen o suyun ne kadar güvenilir olduğu da bilinmiyor.” ifadelerini kullandı.
Bölgede suyun yeteri kadar olmaması, alt yapının yani kanalizasyonun su kaynaklarına bulaşma riski gibi nedenlerle, başta Hepatit A olmak üzere kolera, tifo, dizanteri gibi sindirim yoluyla geçebilen, çok hızlı bulaşarak salgın oluşturacak hastalıkların büyük bir risk olduğunu belirten Şahin, “Bu hastalıklardan örneği kolera yaygınlaşırsa ve ilk 6 saat içerisinde müdahale edilmelidir. Bu tür vakalarda hastaların sıvı kayıpları çok yoğun olur. İyi beslenmeyen ve iyi barınmayan insanlar bunu tolare edemezler. Ayrıca gıdalardan da bu hastalıklar bulaşabilir. Yıkımın olmadığı bölgelere çok hızlı bir şekilde şehirde yaşayanların sevki gerekiyor.” şeklinde konuştu. »Haber Merkezi

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Hastalıklara Dikkat
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