‘Hastaları il dışına göndermiyoruz’

GLOKOM TAKİBİ YAPILIYOR

Yozgat Şehir Hastanesi Göz hastalıları doktoru Op. Dr. Mehmet İçöz glokom hasta takibinin Yozgat Şehir Hastanesinde yapıldığını söyleyerek şöyle konuştu: “Öncelikle farklı cihazlar ile alınan ölçümler ile hastalığın takibi yapılır. Bu ölçümlerde göz içi basıncı, görme sinirine ait kalınlıklar, görme alanındaki değişiklikler, açı bölgesinde farklılıklar değerlendirilir. Glokom tanısı tek bir muayene ile konulmamalıdır. Aynı zamanda ailede göz tansiyon varlığı diğer aile bireyleri için önemli bir risk teşkil etmektedir. Farklı zamanlarda farklı ölçümler ile tutarlı sonuçlara ulaşılınca tanı konulur.”

Uygulanan tetkiklerden sonra tedavi yöntemi hakkında da bilgiler veren Op. Dr. Mehmet İçöz konuşmasına şöyle devam etti: “Tanıdan sonra tedavi aşamasında öncelikli ilaç tedavisi ile başlanır. İlaç tedavisinin yetersiz olduğu durumlarda cerrahi tedavi uygulanır. Hastanemizde de cerrahi tedavi uygulanmaktadır. Bugüne kadar hastanemizde yaklaşık 10 hastamızın göz tansiyon ameliyatını gerçekleştirdim. Hastalarımız bu ameliyat için Ankara, Kayseri gibi daha büyük merkezlere gitmesine gerek kalmadan sorunsuz bir şekilde takip edilmektedir. Rutin göz muayenesi dışında hastalığın son evresine kadar herhangi bir semptom olmayabilir. Bu nedenle bu sinsi hastalığın tanısının konulması için rutin göz muayenesi çok önemlidir.” »Haber Merkezi